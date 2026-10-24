Gimtadienio šventė virto košmaru – išėjęs į lauką vyras apstulbo

Du tą vakarą susipažinę girti vyrai iš jo striukės pavogė raktelius, automobilį atrakino ir išvažiavo, o vėliau mašiną dar ir apgadino.
Kauno apylinkės teismas vienam iš jų skyrė realią 1 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kitam – 1 metus ir 4 mėnesius, šios bausmės vykdymą atidedant.
Susipažino prie autobusų stoties
Vilius (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) ir Nerijus iki tos nakties vienas kito nepažinojo. Jie susitiko prie Kauno autobusų stoties, kai vienas paprašė cigaretės. Vyrai kartu gėrė ir galiausiai atsidūrė restorane.
Prie įėjimo kabėjo lankytojų striukės. Vyrai pradėjo kraustyti kišenes ir vienoje rado 5 eurus bei 2 automobilių raktelius. Lauke spaudinėdami pultelius jie pamatė sumirksėjusį baltą „Volvo XC60“, vertintą 25 449 eurais.
„Turėjau porą raktelių, pradėjau spaudinėti, ir automobilis sumirksėjo“, – pasakojo Nerijus. Vilius pasakė vairuosiantis, nors teisė vairuoti jam buvo atimta.
Išvažiavo tik „pasivažinėti“
Vyrai automobiliu važinėjo po Kauną, užsuko prie barų. Vėliau Nerijus išėjo susitikti su mergina, o Vilius liko vienas. Šis dar kartą sėdo prie vairo, nuvažiavo už miesto ir atsitrenkė į atitvarą.
„Šovė į galvą mintis vėl važiuoti pasivažinėti. Dėl visko kaltas alkoholis“, – kaltę pripažino Vilius. Garliavoje jis rastas prie užvesto apgadinto automobilio vairo. Jam nustatytas 2,26 promilės girtumas.
Automobilio savininkas jo buvimo vietą sekė programėle. Mašina iš pradžių rodėsi Vilkaviškio rajone, vėliau – Garliavoje. Apgadinta visa dešinė jos pusė, o remontą apmokėjo draudimo bendrovė.
Skyrė skirtingas bausmes
Abu vyrai kaltę pripažino. Vilius nuteistas už didelės vertės turto vagystę ir vairavimą išgėrus. Jam paskirta 1 metų ir 8 mėnesių reali laisvės atėmimo bausmė, įskaitant sulaikymo bei suėmimo laiką, ir 4 metų draudimas vairuoti.
Nerijui už vagystę skirti 1 metai ir 4 mėnesiai laisvės atėmimo. Šios bausmės vykdymas atidėtas 1 metams ir 6 mėnesiams: jis turės dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, be leidimo neišvykti iš gyvenamojo rajono ir nuo vidurnakčio iki 6 valandos būti namuose.
Prie jo bausmės pridėta ir anksčiau nesumokėta 1,7 tūkst. eurų bauda. Draudimo bendrovei iš Viliaus priteista 8 392 eurai, o abu vagišiai solidariai turės atlyginti nukentėjusiajam 190 eurų turtinę ir 500 eurų neturtinę žalą.
Nukentėjusysis „Volvo“ buvo palikęs prie restorano, kuriame šventė žmonos gimtadienį. Apie 2.15 val. išėjęs į lauką automobilio neberado. Vaizdo įrašuose vėliau matėsi, kaip 2 vyrai krausto lankytojų paltų bei striukių kišenes.
Be „Volvo“ rakto dingo ir kito automobilio raktelis bei 5 eurų kupiūra. Nerijus pripažino raktelius išėmęs ir supratęs, kad automobilis nėra jo, tačiau buvo toks girtas, kad, pasak jo, menkai suvokė savo veiksmus.
Vilius su pavogta mašina nuvažiavo iki Gižų Vilkaviškio rajone ir grįžo Garliavos kryptimi. Automobilio bake prieš vagystę buvo maždaug 16 litrų degalų. Suradus mašiną jos variklis veikė, o vairuotojo vietoje sėdėjo akivaizdžiai girtas vyras.
Teismas girtumą abiem pripažino sunkinančia aplinkybe. Vilius buvo ne kartą teistas ir nusikaltimus darė sistemingai, todėl jam paskirta reali laisvės atėmimo bausmė. Nerijui suteikta galimybė likti laisvėje, tačiau jo elgesį 18 mėnesių prižiūrės probacijos tarnyba.
Nukentėjusysis už sugadintą gimtadienį ir automobilio nuvertėjimą prašė gerokai daugiau, tačiau dalis reikalavimų nebuvo tinkamai pagrįsta. Teismas priteisė konkrečiais duomenimis pagrįstą žalą ir 500 eurų neturtinę kompensaciją.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
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