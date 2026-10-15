Automobilių vagys darbavosi dviejuose miestuose: savininkai neteko 25,5 tūkst. eurų vertės turto

Policijos departamento duomenimis, trečiadienio naktį, apie 3.30 val., Kaune, Baltijos gatvėje, iš automobilių stovėjimo aikštelės, pavogtas automobilis „Hyundai Tucson IX35“ (pagamintas 2019 m.).
Patirtas nuostolis įvertintas 15,5 tūkst. eurų.
Taip pat, kaip pranešė policija, trečiadienį apie 18 val. pastebėta, kad Klaipėdoje, Medžiotojų gatvėje, iš automobilių stovėjimo aikštelės, pavogtas automobilis „Audi Q5“ (pagamintas 2016 m.).
Nuostolis – 10 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių.
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