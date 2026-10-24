Šokiruojantis incidentas Kaune: vyras kopėčiomis pasiekė antrą aukštą ir puolė nepilnametę

Pirmosios instancijos teismas mergaitei priteisė 1 tūkst. eurų neturtinės žalos, tačiau Kauno apygardos teismas šią sumą padvigubino.
2024 metų rugpjūčio 20-osios vakarą Sergejus (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) prie Baltų prospekte esančio namo pasistatė kopėčias.
Jomis užlipo į antro aukšto balkoną ir per atidarytas duris pateko į butą, nors jo gyventojai tam nepritarė.
Namuose buvo moteris ir 3 nepilnametės mergaitės. Vyras priėjo prie savo įdukros ir pradėjo smurtauti: mažiausiai 3 kartus smogė kumščiu į pilvą, trenkė į nugarą, tempė už plaukų.
Mergaitei ginantis, ji buvo pastumta ir pargriauta ant grindų. Gulinčiai nepilnametei vyras dar mažiausiai 3 kartus spyrė į skirtingas kūno vietas. Medikai nustatė kaklo nubrozdinimą ir kraujosruvą ant dilbio.
Pirmosios instancijos teismas vyrą pripažino kaltu dėl šeimos narės nežymaus sveikatos sutrikdymo ir būsto neliečiamumo pažeidimo.
Jam paskirta galutinė 1 metų ir 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmė su intensyvia priežiūra.
Skundė tik žalos dydį
Bylą apeliacine tvarka inicijavo nukentėjusiosios atstovas. Jis neprašė griežtinti laisvės apribojimo, tačiau teigė, kad 1 tūkst. eurų kompensacija neatitinka paauglės patirtų išgyvenimų.
Skunde pabrėžta, kad smurtauta vaiko gyvenamojoje vietoje – erdvėje, kurioje jis turi jaustis saugus. Įsibrovimas per balkoną ir vėlesni smūgiai, atstovo vertinimu, sustiprino baimę bei nesaugumo jausmą.
Pirmosios instancijos teismas buvo įvertinęs ir nuteistojo padėtį. Vyras turi rimtų sveikatos problemų, jam nustatytas 30 proc. darbingumas, be to, tuo metu jis atliko laisvės atėmimo bausmę pagal kitą nuosprendį.
Teismas: vaiko amžius itin svarbus
Kauno apygardos teismas sutiko, kad priteista suma per maža. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į nukentėjusiosios amžių, smurtinių veiksmų intensyvumą ir aplinką, kurioje jie įvyko.
Nors nenustatyta, kad fiziniai sužalojimai turės ilgalaikių medicininių pasekmių, tai nepaneigia patirtos baimės, streso ir dvasinio sukrėtimo. Paauglės asmenybė dar formuojasi, todėl tokio įvykio emocinis poveikis gali būti reikšmingas.
Svarbu buvo ir tai, kad Sergejui kitame tyrime jau buvo uždrausta lankytis šiame būste. Nepaisydamas apribojimo, jis pasirinko slaptą kelią pro balkoną ir pateko į šeimos namus.
Kompensaciją padvigubino
Apygardos teismas nurodė, kad vien nuteistojo sveikatos ar ribotų pajamų negalima sureikšminti labiau už nukentėjusio vaiko interesus. Byloje taip pat nebuvo išsamių duomenų apie visą jo turimą turtą Lietuvoje ar užsienyje.
Teisėjų kolegija pripažino 2 tūkst. eurų sumą teisinga ir proporcinga patirtam fiziniam bei emociniam skausmui. Pirmosios instancijos nuosprendis pakeistas tik civilinio ieškinio dalyje, o bausmė ir nustatytos pareigos liko galioti.
Vyras laisvės apribojimo metu turi dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje, naktimis būti namuose, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų ir nebendrauti su nukentėjusiąja.
Pirmosios instancijos teismas buvo įpareigojęs Sergejų per 1 metus baigti ir smurtinį elgesį keičiančią programą.
Į bausmę įskaityta viena laikino sulaikymo para, ją prilyginant 3 laisvės apribojimo dienoms.
Apeliacinė instancija šių nuosprendžio dalių nekeitė, nes skundas buvo susijęs būtent su mergaitei priteistos kompensacijos dydžiu.
Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos.
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