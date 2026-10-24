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Lietuvos darbuotojai atsakė, iš kur atvykusius kolegas vertina labiausiai

2026-10-24 16:25 / šaltinis: ELTA
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2026-10-24 16:25
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Lietuvos darbuotojai palankiausiai vertina kolegas iš Europos Sąjungos (ES) šalių, o migrantai iš Azijos ir Afrikos sulaukia mažiau teigiamų reakcijų, rodo Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkų atliktas tyrimas.

Darbas (nuotr. Andriaus Ufarto / ELTA)

Lietuvos darbuotojai palankiausiai vertina kolegas iš Europos Sąjungos (ES) šalių, o migrantai iš Azijos ir Afrikos sulaukia mažiau teigiamų reakcijų, rodo Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkų atliktas tyrimas.

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KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Skaitmeninės visuomenės mokslo grupės tyrėjai apklausė 532 šalies darbuotojus, kurie vertino ES šalių darbuotojus, migrantus iš Centrinės Azijos ir darbuotojus iš Pietų Azijos ir Afrikos.

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Tyrimo rezultatai atskleidė, kad ES šalių piliečiai laikomi kompetentingiausiais, draugiškiausiais bei aukščiausią statusą turinčiais darbuotojais. Europiečiai taip pat laikomi panašiausiais į lietuvius.

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„Šis rezultatas įdomus todėl, kad Lietuvoje ilgą laiką buvo gana įprasta manyti, jog dėl bendros istorijos, panašios išvaizdos, kalbos ar kultūrinio konteksto lietuviams artimesni yra slavų tautų atstovai. Tačiau tyrimas rodo kitokią tendenciją“, – rašoma KTU pranešime.

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Ne ES šalių slavų kilmės darbuotojai taip pat laikyti gana kompetentingais, tačiau socialiniu požiūriu jie vertinti mažiau artimais nei europiečiai. 

„Toks skirtumas svarbus, nes jis parodo, kad kompetencija savaime negarantuoja palankaus požiūrio. Žmogus gali būti laikomas geru specialistu, tačiau kartu nebūtinai atrodyti artimas ar socialiai patrauklus“, – pažymi KTU.

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Tuo metu darbuotojai iš Centrinės ir Pietų Azijos bei Afrikos sulaukė mažiau teigiamų įvertinimų pagal kompetenciją, statusą ir draugiškumą.

„Tyrimo metu buvo nustatyta, kad asmeninė patirtis darbe su užsieniečiais taip pat siejasi su palankesniu jų vertinimu. Darbuotojai, turintys kolegų iš užsienio, darbuotojus iš ES ir ne ES šalių slavų kilmės darbuotojus vertino kaip šiltesnius – draugiškesnius, patikimesnius ir labiau linkusius bendradarbiauti“, – teigė tyrimui vadovavusi KTU EVF profesorė Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė.

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Tyrėjų teigimu, šios išvados aktualios Lietuvai susiduriant su visuomenės senėjimu ir darbuotojų trūkumu.

Anot mokslininkų, pritraukiant užsienio specialistus svarbu atsižvelgti ne tik į darbo rinkos poreikius, bet ir į visuomenės nuostatas, galinčias lemti didesnį socialinį atstumą, atskirtį ar konkurencijos jausmą.

Tyrimas atliktas įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Globalių darbuotojų subjektyvios gerovės ir adaptacijos veiksnių Lietuvoje tyrimas“.

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