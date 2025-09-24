Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Už korupciją nuteisti Vytautas Gapšys, Eligijus Masiulis, Raimondas Kurlianskis turi darbus laisvėje

2025-09-24 07:52 / šaltinis: BNS
2025-09-24 07:52

„MG grupės" (buvusios „MG Baltic") politinės korupcijos byloje nuteisti buvę politikai ir verslininkas kasdien gali palikti bausmės atlikimo vietą ir turi darbus laisvėje, rašo naujienų portalas „15min".

„MG Baltic“ politinės korupcijos byloje planuojama tęsiama Mockaus apklausa (nuotr. Fotobankas/Irmantas Gėlūnas)

„MG grupės“ (buvusios „MG Baltic“) politinės korupcijos byloje nuteisti buvę politikai ir verslininkas kasdien gali palikti bausmės atlikimo vietą ir turi darbus laisvėje, rašo naujienų portalas „15min“.

0

„Jie visi trys šiuo metu atlieka bausmę atviro tipo bausmės atlikimo sąlygomis, kiekvieną savaitgalį turi galimybę vykti namo ir visi dirba: darbo metu turi būti darbovietėje, pagal griežtą darbotvarkę, privalo šio režimo laikytis“, – sakė Kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, buvę politikai Eligijus Masiulis ir Vytautas Gapšys bei verslininkas Raimondas Kurlianskis dirba ne įkalinimo įstaigoje, o už jos ribų, jiems taikomos elektroninio stebėjimo priemonės.

M. Kairys sakė negalįs atskleisti, kur dirba nuteistieji, tvirtino, kad tai yra darbai pagal šių kompetencijas. Kalėjimų tarnybos vadovo teigimu, Bausmių vykdymo kodeksas numato kalinimo sąlygų švelninimą siekiant resocializacijos visiems nuteistiesiems.

Anot portalo, teisininko išsilavinimą turintis V. Gapšys prieš kelias savaites socialiniame tinkle „LinkedIn“ rašė turįs planų įgyvendinti projektą, susijusį su dirbtiniu intelektu ir teise.

V. Gapšys, E. Masiulis ir R. Kurlianskis laisvės atėmimo bausmę atlieka nuo 2023 metų lapkričio pabaigos, kai Lietuvos apeliacinis teismas pripažino juos kaltais dėl korupcijos.

BNS rašė, kad 2024 metų spalį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią kaltę patvirtino. Tuomet buvusiam „MG grupės“ atstovui R. Kurlianskiui ir eksministrui E. Masiuliui skirta pusšeštų metų laisvės atėmimo bausmė, buvusiam parlamentarui Vytautui Gapšiui – ketverių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimas.

Kaip rašo 15min, asmenys, kurie nuteisti nuo ketverių iki dešimties metų laisvės atėmimo, lygtinai iš įkalinimo įstaigos gali būti paleisti atlikę pusę bausmės. E. Masiulio ir R. Kurlianskio atveju, jeigu jie neturės nuobaudų ir atitiks visas kitas sąlygas, tai būtų 2026-ųjų rugsėjis, V. Gapšys galėtų būti paleistas 2026-ųjų sausį.

R. Kurlianskis pripažintas papirkęs politikus, o šie už atlygį veikę taip, kaip prašė verslininkas. 

