Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Už 10 kilogramų kanapių kauniečiui teismas skyrė 10 metų nelaisvės

2025-08-27 09:26 / šaltinis: BNS
2025-08-27 09:26

 Kauno apygardos teismas 29-erių kauniečiui dėl labai didelio kiekio narkotinių medžiagų laikymo ir gabenimo turint tikslą platinti skyrė 10 metų laisvės atėmimo, trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Lietuva už narkotikus baudžia per skaudžiai (tv3.lt koliažas)

 Kauno apygardos teismas 29-erių kauniečiui dėl labai didelio kiekio narkotinių medžiagų laikymo ir gabenimo turint tikslą platinti skyrė 10 metų laisvės atėmimo, trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

REKLAMA
0

Šis vyras už panašaus pobūdžio nusikaltimus jau buvo ne kartą teistas.

Bylos duomenimis, pavežėjas pernai vasarį gavo kliento – nuteistojo kauniečio – užsakymą vykti į degalinę. Nuvykus nurodytu adresu, vyras išlipo, kažkur nuėjo, po to grįžo su lagaminu, kurį įdėjo į bagažinę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiame lagamine buvo daugiau nei 10 kilogramų kanapių. Narkotinės medžiagos buvo supakuotos į tris atskirus plastikinius paketus. Didžiausiame jų buvo beveik 5 kilogramai kanapių su daugiau nei 15 procentų psichoaktyvios medžiagos tetrahidrokanabinolio.

REKLAMA
REKLAMA

Išvykus iš degalinės pavežėjo automobilis netrukus buvo sustabdytas policijos pareigūnų, kurie apžiūros metu lagamine aptiko ir paėmė narkotines medžiagas.

Nustatyta, kad vyras be tikslo platinti laikė narkotines medžiagas ir savo gyvenamojoje vietoje Kaune. Per kratą pareigūnai maišelyje rado dar 8,5 gramo kanapių.

Teismas pripažino kaunietį kaltu ir skyrė galutinę 10 metų laisvės atėmimo bausmę.

Nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų