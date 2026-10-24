URM: derybos dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano su Taivanu tęsiasi, bet detalės neviešos

„Konkrečios veiksmų plano detalės šioje stadijoje nėra viešinamos. Kai ekonominio bendradarbiavimo veiksmų planas bus suderintas ir parengtas pasirašymui, apie tai bus paskelbta viešai“, – Eltai atsiųstame atsakyme nurodė ministerija.
Taivaniečių atstovybės Lietuvoje atstovai balandį Eltai patvirtino gavę ministerijos paruoštą veiksmų planą, skirtą skatinti aktyvesnį atstovybės įsitraukimą į Lietuvos ekonomiką. Tiesa, keičiantis Vyriausybei, birželį šios derybos buvo laikinai sustabdytos.
Atstovybė Eltai anksčiau nurodė, kad Taivanas siekia ir toliau stiprinti ryšius su Lietuva, o ateityje abiejų šalių esą laukia „daug sėkmės istorijų“.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad Lietuva nuo deklaratyvių lūkesčių pereina prie konkretaus plano, kuriuo siekiama sustiprinti ekonominį bendradarbiavimą su Taivanu, apibrėžti konkrečius projektus bei abipuses naudas.
ELTA primena, kad 2021 m. atidarius Taivaniečių atstovybę, skelbta apie planus vystyti bendradarbiavimą ir į mūsų šalį pritraukti dideles investicijas. Tačiau Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis, nors per šį laikotarpį tiesioginių Taivano investicijų srautai šalyje ženkliai išaugo, bendra jų suma išlieka kukli.
Lietuvoje atidarius šią atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo – Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.
Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
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