Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM: derybos dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano su Taivanu tęsiasi, bet detalės neviešos

2026-10-24 09:38 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-24 09:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuva tęsia derybas su Taivanu dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, tačiau konkrečios detalės dabar nėra skelbiamos, nurodo Užsienio reikalų ministerija (URM). 

Užsienio reikalų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Lietuva tęsia derybas su Taivanu dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, tačiau konkrečios detalės dabar nėra skelbiamos, nurodo Užsienio reikalų ministerija (URM). 

REKLAMA
1

„Konkrečios veiksmų plano detalės šioje stadijoje nėra viešinamos. Kai ekonominio bendradarbiavimo veiksmų planas bus suderintas ir parengtas pasirašymui, apie tai bus paskelbta viešai“, – Eltai atsiųstame atsakyme nurodė ministerija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taivaniečių atstovybės Lietuvoje atstovai balandį Eltai patvirtino gavę ministerijos paruoštą veiksmų planą, skirtą skatinti aktyvesnį atstovybės įsitraukimą į Lietuvos ekonomiką. Tiesa, keičiantis Vyriausybei, birželį šios derybos buvo laikinai sustabdytos. 

REKLAMA
REKLAMA

Atstovybė Eltai anksčiau nurodė, kad Taivanas siekia ir toliau stiprinti ryšius su Lietuva, o ateityje abiejų šalių esą laukia „daug sėkmės istorijų“. 

REKLAMA

Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad Lietuva nuo deklaratyvių lūkesčių pereina prie konkretaus plano, kuriuo siekiama sustiprinti ekonominį bendradarbiavimą su Taivanu, apibrėžti konkrečius projektus bei abipuses naudas. 

ELTA primena, kad 2021 m. atidarius Taivaniečių atstovybę, skelbta apie planus vystyti bendradarbiavimą ir į mūsų šalį pritraukti dideles investicijas. Tačiau Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis, nors per šį laikotarpį tiesioginių Taivano investicijų srautai šalyje ženkliai išaugo, bendra jų suma išlieka kukli. 

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvoje atidarius šią atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo – Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.

Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų