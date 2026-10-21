Nomeda ir Gediminas Urbonai apdovanoti URM garbės ženklo medaliais

„Šis apdovanojimas – tai mūsų valstybės padėka už modernios ir pažangios Lietuvos garsinimą ir pristatymą aukščiausio lygio tarptautinėse meno, architektūros ir kultūros erdvėse. Jūsų iniciatyvos vienija skirtingų sričių ir šalių ekspertus, prisideda prie Lietuvos įtraukimo į tarptautinį dialogą dėl globalių iššūkių“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas K. Budrys.
Nomeda ir Gediminas Urbonai nuo 2009 m. gyvena Jungtinėse Valstijose, kuria ir dirba Masačusetso technologijos institute (MIT) Kembridže.
N. Urbonienė yra MIT mokslinė bendradarbė, G. Urbonas – MIT meno, kultūros ir technologijų studijų programos profesorius. Sutuoktinių projektai sujungia tarpdisciplininį meną, mokslą ir technologijas, nagrinėja klimato kaitos, ekologijos, technologijų ir visuomenės ateities klausimus.
Tarptautinių įvertinimų 2018 m. Venecijos architektūros bienalėje sulaukė jų projektas „Pelkių mokykla“ (The Swamp School) – hibridinių ekosistemų, radikalios pedagogikos ir bendrakūros modelis, apimantis skirtingų šalių mokslininkų, architektų ir filosofų kūrybą.
Urbonai dalyvauja Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mokslo ir inovacijų forume, kuris yra spalio 19–23 d. Lietuvos mokslo tarybos organizuojamos tarptautinės mokslo savaitės „(re)SEARCH 2026“ dalis.
Garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ apdovanojimais nuo 2019 m. URM pagerbia Lietuvos diasporos atstovus už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.