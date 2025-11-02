 
TV3 Žinios. Prognozuojamas brangymetis; Kaune ant stogo vertėsi automobilis; Panika ir skerdynės traukinyje

2025-11-02 18:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Ekonomistai perspėja – išsikviesti statybininką ar santechniką kitąmet bus sudėtinga ir brangu. 

0

Panika ir skerdynės į Londoną vykusiame traukinyje. Peiliais užpuolikai sunkiai sužeidė 9 žmones, dviejų būklė kritinė.

Liudininkų vaizdai iš Kauno. Ant stogo apvirtus automobiliui šalia įsiplieskė muštynės. 5 vyrai susipliekė dėl įstrigusio vairuotojo gelbėjimo.

Daugiau aktualiausių Lietuvos ir pasaulio naujienų – TV3 Žiniose arba transliacijoje.

