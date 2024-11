Tragiškai žuvo vienas po kito – gyventojams šis kelio ruožas kelia šiurpą: „Gal jau surinko lėšas su savo trikoju?“

Tv3.lt portalas primena, kad lapkričio 14 d. ketvirtadienį apie 6 val. 5 min. Vilniuje, Stepono Batoro gatvėje, automobilis partrenkė ir mirtinai sužalojo nenustatytos tapatybės vyrą. Įvykio aplinkybės tiriamos.

Taip pat pirmadienio vakarą skelbiama, kad toje pačioje gatvėje žuvo antras žmogus. Vilniuje, S. Batoro gatvėje žuvęs vyras per kelią ėjo neleistinoje vietoje, skelbia policija. Kaip skelbta anksčiau, po 18 val. minėtoje gatvėje automobilis „Kia Ceed“, vairuojamas 68 metų vyro, partrenkė ir mirtinai sužalojo per kelią neleistinoje vietoje ėjusį 65 metų vyrą. Per avariją taip pat buvo sužalotas 57 metų vyras. Jis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.

Gyventojai pasipiktino

Feisbuke pasirodė daugybė komentarų, kuriuose žmonės dalinosi savo asmeninėmis įžvalgomis apie tragišką S. Batoro avaringą gatvės ruožą. Kai kurie teigia, kad yra prastai įžiūrima, kas eina keliu, bet ir pėstieji nesisaugo.

„Kiekvieną dieną važiuoju. Žmonės nesisaugo. Pristabdai, bet vis tiek nežiūri. Eina stačia galva ir galvoja visi sustos. Net nepasižiūri ar saugu eiti. Kaip galima nematyti parlekiančios auto? O jei nestabdo, vis tiek eiti ir negalvoti? Lygiai taip pat kai atbuliniu važiuoja automobilis, eina po ratais.

Požeminę arba tilto ten reik pėstiesiems, gal jau surinko tam lėšas su savo trikoju? Kiek būtų kainavę įrengti ten šviesoforus?“ – komentavo gyventojai.

Savivaldybė aiškina, kad apšvietimas šioje gatvėje yra

Pasak Vilniaus miesto savivaldybės Ryšių su žiniasklaida specialisto Gabrieliaus Grubinsko, tiek prie perėjų, tiek visoje gatvėje apšvietimas yra įrengtas. Apskritai pati S. Batoro gatvė yra įrengta pagal reikalavimus. Jis dar ir pabrėžia, jog eismo dalyviai apskritai turėtų atidžiau laikytis Kelių eismo taisyklių.

„S. Batoro gatvėje apšvietimas įrengtas ir veikia visoje gatvėje, o ties pėsčiųjų perėjomis papildomai įrengtas kryptinis apšvietimas, užtikrinantis didesnį pėsčiųjų matomumą.

Prie pėsčiųjų perėjų taip pat įrengti mirksintys geltoni žibintai, kurių paskirtis – atkreipti vairuotojų dėmesį į galimą pėsčiųjų eismą. Tiek apšvietimas, tiek kelio ženklai ir kitos eismo organizavimo priemonės reguliariai apžiūrimos, užtikrinant gera jų techninę būklę.

Pastebime, kad eismo dalyviai – tiek pėstieji, tiek vairuotojai – S. Batoro gatvėje ne visuomet laikosi Kelių eismo taisyklių: nesilaikoma leistino greičio, nesulėtinama prieš pėsčiųjų perėjas, pėstieji gatvę kerta tam neskirtose vietose. Didinant visų eismo dalyvių saugumą, Vilniaus miesto savivaldybė S. Batoro gatvėje ketina diegti transporto priemonių važiavimo greičio kontrolės įrangą. Policijos taip pat bus prašoma atkreipti didesnį dėmesį į šį ruožą ir taikyti įvairias kontrolės priemones.

S. Batoro gatvė yra tinkama ir padaryta pagal reikalavimus, jos būklė yra nuolatos stebima“, – paaiškino G. Grubinskas.

Anot G. Grubinsko, šis gatvių ruožas yra ir tinkamai paženklintas. „Pėsčiųjų perėja S. Batoro gatvėje ties Užtvankos gatve yra tinkamai paženklintos kelio ženklais, atkarpoje transporto priemonių greitis ribojamas iki 50 km/h, perėjoje įrengtas kryptinis apšvietimas.

Ji, kaip ir kitos S. Batoro gatvėje esančios pėsčiųjų perėjos, yra įtraukta į nuolatinės techninių eismo reguliavimo priemonių priežiūros sąrašus“, – pasidalino jis.

Spręs, ką daryti, kad šioje vietoje būtų saugiau

Kaip teigė G. Grubinskas, su policijos atstovais bus tariamasi ir kalbamasi, ką daryti, kad šioje gatvėje būtų saugiau važiuoti. Bus imtasi specialių priemonių.

„Tačiau pastebime, kad eismo dalyviai ne visuomet laikosi Kelių eismo taisyklių, vairuotojai nesilaiko leistino greičio, nesulėtina prieš pėsčiųjų perėją. Todėl su policijos atstovais bus aptartos ir įvertintos eismo įvykio aplinkybės, savivaldybė išsakys poziciją dėl būtinybės šioje vietoje naudoti Kelių eismo taisyklių kontrolės (ypač greičio) priemones.

Galimybės tobulinti eismo saugumo sprendinius bus aptartos ir artimiausiame Vilniaus miesto savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdyje“, – komentavo G. Grubinskas.

Ekspertas: dabar yra žiauriai tamsu, vairuotojui daug kas nesimato

Žurnalo „Auto Bild Lietuva“ redaktorius Vitoldas Milius komentavo, jei aplinkui S. Batoro gatvę yra poreikis žmonėms judėti, pereiti iš vienos kelio pusės į kitą, tai geresnis apšvietimas yra labai reikalingas. Jis neskubėjo kaltinti Vilniaus miesto savivaldybės už prastai apšviestus kelius, tik todėl, kad Lietuvoje visko aprėpti ir apšviesti nėra įmanoma bei kainuoja.

„Yra turbūt vietų, ir aš tiksliai nesu tikras, ar ta vieta S. Batoro gatvė, nėra susijusi su didesniu žmonių judėjimu, kad dėl tam tikrų priežasčių, tenais yra žmonių. Ir aišku, jeigu ten yra, vadinkim, migracija žmonių, kad ten daug pėsčiųjų, kuriems reikia kirsti tą kelią, eiti juo, nes kito varianto nėra, tuomet taip, tokiu atveju apšvietimas yra labai svarbus dalykas.

Bet, kad paimti ir kaltinti savivaldybę ar kelininkus, ar kažką, nu mes vis tiek turime suprasti, kad viso kelių tinklo tikrai neapšviesim. Olandai turi daugiau apšvietimo, ten gal turtingesnė šalis. Visko mes neapšviesim ir dėl to reikia labiau akcentuoti į apšvietimą, nes tai nutiks, na, ne šitoj, bet kitoj kažkokioj vietoj“, – dalinosi vyras.

Anot specialisto, taip pačiai, kaip turi būti atkreiptas dėmesys į apšvietimą keliuose, taip pačiai turėtų žmonės apsisaugoti save, nešioti atšvaitus.

„Labai didelis dėmesys turėtų būti atkreiptas nebūtinai į tą apšvietimą, nes, kaip ir minėjau, nepašviesim mes čia visos Lietuvos, bet į kitą saugumo dalį. Ir jeigu taip iš tiesų buvo, kaip aš skaičiau portale, kad žmonės šmirinėjo po kelius, na vėl, negaliu komentuot šito, gal jie viską darė gerai, ėjo tinkama puse, buvo su atšvaitais, bet maža tikimybė, kad kažkiek išgėręs žmogus viską būtų daręs gerai.

Sudėjus kompleksą tų aplinkybių, kurios gali nutikti tokiu metu kaip Lietuvoj, ypatingai dabar, kai to sniego tokiu laikotarpiu kai kuriais metais būdavo, tai šviesiau pasidaro, o dabar yra žiauriai tamsu. Vairuotojui daug kas nesimato, bet iš kur mes gausim tų eurų apšviesti viską, nėra šansų“, – dėstė V. Milius.

Atvejai, kai partrenkia neblaivius pėsčiuosius

V. Milius nuomone, jei per perėją ėję žmonės buvo neblaivūs, tai jau yra kaip atskiras dalykas. Jis prisiminė vieną incidentą, kuomet neseniai buvo mirtinai partrenkti du girti pėstieji.

„Aš tiksliai nežinau, ar čia paskutinė avarija, kuri iššaukė daugelį komentarų, ten, kur du vyrai buvo suvažinėti automobiliu, kur buvo nustatyta, kad jie buvo neblaivūs.

Faktas, kad jei tie pėstieji buvo neblaivūs (taip buvo parašyta, čia gali būti apšviesta, neapšviesta), bet išgėrusio žmogaus trajektorijos yra nenuspėjamos. Bet aš čia tik skaičiau, nebuvau avarijos vietoje, negaliu daryti išvadų.

Išgėrusių, neblaivių pėsčiųjų žūtys keliuose yra kaip atskiras dalykas, o viso miesto neapšviesi, jų tiesiog atsiranda. Tam yra kelios priežastys, viena: žmonės nesugeba nešioti atšvaitų, čia nereikia būti dideliu ekspertu, tą galima pamatyti gyvai, tiesiog važinėjant, ir nebūtinai Stepono Batoro gatvėj“, – sakė jis.