TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiška paieškų atomazga Rietavo rajone: po namo griuvėsiais rastas kūnas

2025-09-23 09:22 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-23 09:22

Rietavo savivaldybėje antradienio naktį sugriuvo dviejų aukštų pastatas, griuvėsiuose atsidūrė vyras, pranešė Policijos departamentas.

Žvakutės, policija, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com ir BNS)

0

Skelbiama, kad apie 1.30 val. Žeberių kaime avarinės būklės pastate, kuriame gyvena moteris, gimusi 1945 metais, ir jos sūnus, gimęs 1972 metais, įgriuvo dalis pastato stogo, suvirto gelžbetoninės perdangos, sienos ir laiptai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvo įtariama, kad minėtas vyras gali būti prispaustas griuvėsių. Naujienų portalui tv3.lt ugniagesių atstovė patvirtino, kad šįryt, 8.59 val., buvo rastas minėto vyro kūnas be gyvybės ženklų. Ištraukus vyrą medikams liko tik konstatuoti jo mirtį.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė pasakojo, kad pagal pirminę informaciją, sugriuvęs pastatas yra buvę kolūkio kultūros namai. 

Ugniagesiai gelbėtojai ten dirbo visą naktį. Rietavo ugniagesiams į pagalbą naktį atvyko kolegos iš Klaipėdos ir Vilniaus. Pastarieji atvyko su specialia įranga, skirta paieškai ir gelbėjimui griuvėsiuose.

