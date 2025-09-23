Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė prie Rietavo: įgriuvo pastatas, griuvėsiuose gali būti prispaustas vyras

2025-09-23 07:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 07:18

Naktį Rietavo savivaldybėje sugriuvo avarinės būklės namas, griuvėsiuose ieškoma dingusio žmogaus.

112 BNS Foto

Naktį Rietavo savivaldybėje sugriuvo avarinės būklės namas, griuvėsiuose ieškoma dingusio žmogaus.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 1.30 val. Rietavo savivaldybėje, Žeberių kaime, avarinės būklės pastate, kuriame gyvena moteris (gim. 1945 m.) ir vyras (gim. 1972 m.), įgriuvo dalis pastato stogo, suvirto perdangos, sienos ir laiptai. 

Įtariama, kad minėtas vyras gali būti prispaustas griuvėsių.

„Buvo gautas pranešimas, kad sugriuvo laiptai, po jais yra žmogus. Atvykus rastos sugriuvusios perdangos. Žmogaus buvo ieškoma, tačiau jis nerastas. Vyksta stabilizavimo darbai, kad negriūtų likusios konstrukcijos. Ieškant žmogaus perkasami griuvėsiai. Dirba ugniagesiai“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Robertas Šmitas.

Pasak jo, garbaus amžiaus moteris nenukentėjo. Vykdomi paieškos darbai. 

Įvykio aplinkybės tikslinamos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų