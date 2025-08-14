Tragedija Tauragėje: autogreideris pražudė moterį

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Greta Kęsminaitė-Pudžemė „Tauragės kurjerį“ informavo, kad ryte, prieš darbo pradžią, pareigūnams pranešta apie eismo įvykį.
Tragiška nelaimė įvyko, kai 1969 metais gimęs autogreiderio vairuotojas, važiuodamas šalutine J.Oko gatve ir sukdamas į pagrindinę Dariaus ir Girėno gatvę nepastebėjo dviračių taku važiavusios 1941 metais gimusios moters. Moteris mirtinai sužalota, įvykį komentavo policijos atstovė.
