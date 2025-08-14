Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragedija Tauragėje: autogreideris pražudė moterį

2025-08-14 12:09 / šaltinis: Tauragės kurjeris
2025-08-14 12:09

Šį rytą, prieš 8 valandą, Tauragėje, J.Oko gatvėje, įvyko tragiškas eismo įvykis, kurio metu žuvo moteris.

Policija BNS Foto

Šį rytą, prieš 8 valandą, Tauragėje, J.Oko gatvėje, įvyko tragiškas eismo įvykis, kurio metu žuvo moteris.

1

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Greta Kęsminaitė-Pudžemė „Tauragės kurjerį“ informavo, kad ryte, prieš darbo pradžią, pareigūnams pranešta apie eismo įvykį.

 Tragiška nelaimė įvyko, kai 1969 metais gimęs autogreiderio vairuotojas, važiuodamas šalutine J.Oko gatve ir sukdamas į pagrindinę Dariaus ir Girėno gatvę nepastebėjo dviračių taku važiavusios 1941 metais gimusios moters. Moteris mirtinai sužalota, įvykį komentavo policijos atstovė.

