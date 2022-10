Tikrosios priežastys, dėl ko Bilotaitės kantrybė trūko: nevieši dokumentai rodo, kad Pocius – ne visiems „dovanėlė“

Remiantis duomenimis, su kuriais susipažino portalas tv3.lt, R. Pocius ne tik kuo ramiausiai atsisakydavo skirti pareigūnus užtikrinti renginių saugumui, bet ir apeidamas A. Bilotaitę bendravo su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Tai Vidaus reikalų ministerijos vadovybei ypatingai nepatiko. L. Kasčiūnas kartas nuo karto vis įkiša savo nosį tai į vidaus reikalų, tai į krašto apsaugos sritį, o šių sričių ministrai dėl to nepatenkinti.

Tačiau įdomu tai, kad tarnybinį patikrinimą prieš R. Pocių yra atlikusi ir ankstesnė Vidaus reikalų ministerijos vadovybė, kai ministerijai vadovavo Eimutis Misiūnas. Anuomet išaiškėjo, kad Viešojo saugumo tarnybos vadas tarnybiniais automobiliais naudojosi net atostogų metu. Šaltinių teigimu, R. Pocius „kėlė šiek tiek rūpesčių“ ir 2016-2020 m. kadencijoje, bet tuometinė Vidaus reikalų ministerijos vadovybė žinojo, kad R. Pocius turi stiprų anuometinio premjero Sauliaus Skvernelio užnugarį, todėl aktyvesnių veiksmų nesiėmė.

Portalas tv3.lt bandė susisiekti su R. Pociumi telefonu, bet generolas į skambučius neatsiliepė.

Žmogus, su kuriu neįmanoma dirbti?

R. Pociaus skundai, kad esama Vidaus reikalų ministerijos vadovybė jį perdėtai tikrino iš dalies turi pagrindą, nes ministerijoje akivaizdžiai jau buvo pribrendęs sprendimas atsisveikinti su nenuorama generolu. Viešojo saugumo tarnybos vadas neoficialiai apibūdinamas kaip žmogus, su kuriuo neįmanoma dirbti.

Pavyzdžiui, 2021 m. gegužės 6 d. ministerijos vadovybei kreipusis į Viešojo saugumo tarnybą su prašymu per Didįjį šeimų maršą Vingio parke gegužės 15 d. skirti 150 pareigūnų, R. Pocius atsakė, kad dėl didelio pareigūnų užimtumo jis tokios galimybės neturi. Šaltinių tvirtinimu, tai buvo nuolatinė R. Pociaus laikysena. Kažko paprašai – atsakymas neigiamas, randama tūkstančiai priežasčių prašymo nevykdyti. Vadas taip pat atsakė neturintis pajėgumų skirti pareigūnų ir rugsėjo 10-ąją, tai yra praėjus mėnesiui po riaušių prie Seimo. Savo nuostatą jis būtų pakeitęs, jeigu būtų aktyvuotas riaušių malšinimo planas „Vėtra“. Teigiama, esą saugoti migrantus ministerijai praktiškai teko maldauti. Kadangi, ministerijos požiūriu, vadas darė ką norėjo ir kada norėjo, A. Bilotaitės kantrybė akivaizdžiai trūko.

Dėl šios priežasties pastaruoju metu buvo pradėta tikrinti, ar R. Pocius lankosi darbe bei kur jis yra, nes Viešojo saugumo tarnybos vadas ėmė vengti kiekvieną pirmadienį vykstančių statutinių organizacijų vadovų susitikimų. Pavyzdžiui, spalio 10 d. 11 val. R. Pocius nedalyvavo ministerijoje vykusiame susitikime, nepranešė, kad neatvyks ir nedelegavo jokio kito atstovo. Kai vado imta ieškoti, R. Pociaus pavaduotojas Valentinas Kudrevičius ministerijos vadovybę informavo, kad R. Pocius yra susitikime su Vokietijos ambasados atstovais. Bet Vidaus reikalų ministerijos atstovai susisiekė su ambasada ir sužinojo, kad toks susitikimas tikrai buvo, bet prieš dvi savaites.

Todėl A. Bilotaitė tą pačią dieną davė nurodymą patikrinti, ar R. Pocius yra darbo vietoje. Vado kabinetas Viešojo saugumo tarnyboje buvo užrakintas, vadas nekėlė telefono ragelio, neatsiliepė elektroniniu paštu. Galiausiai, šiaip ne taip su juo susisiekė vienas iš viceministrų, o vadas nurodė esantis Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, tai vienas strateginių objektų, kuriuos saugo Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Jis taip pat atsisakė per protingą laiko tarpą atvykti į ministeriją, motyvuodamas savo buvimo vieta.

Kitą dieną R. Pocius atžygiavo su prašymu jį atleisti, o kadangi pareigas jis paliko šalių susitarimu, gavo trijų atlyginimų dydžio išeitinę kompensaciją.

Gali būti, kad generolas taip pasielgė, nes tai būtų buvęs jau antrasis tarnybinis patikrinimas jam, po kurio galėjo sekti atleidimas iš darbo, o ne išėjimas šalių susitarimu. Pirmą tarnybinį patikrinimą A. Bilotaitė vadui pradėjo 2022 m. gegužę, nes 2022 m. kovo 21 d. R. Pocius nesudalyvavo statutinių pareigūnų susitikime, neinformavo apie nedalyvavimo priežastis. Pats vadas teigė, kad buvo Kaune.

Dar blogiau A. Bilotaitės akyse pasirodė tai, jog 2021 m. spalį L. Kasčiūno vadovaujamas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pasiūlė Vidaus reikalų ministerijai parengti Viešojo saugumo tarnybos veiklos tobulinimo gaires. Ministerija su tuo sutiko, bet 2022 m. vasario 23 d. Viešojo saugumo tarnyba išsiuntė parengtas gaires L. Kasčiūno komitetui su kopija Vidaus reikalų ministerijai. A. Bilotaitė tuo labai pasipiktino, nes tarnybos vadas pavaldus yra ministrui, bet reikalus derino su Seimo komiteto vadovu. Šias gaires pirmiausia tikėjosi peržiūrėti ministerija ir jau toliau kalbėtis su Seimo komitetu.

Ministerijai taip pat nepatiko, kad šių metų vasarį vadas neigiamai atsakė į ministerijos raštą, esą negali vykdyti specialaus plano ekstremalios energetinės padėties atveju, nes neturi resursų, o kovo mėnesį nesiteikė atsakyti į laišką, ar dalyvaus pasitarime dėl Rūdininkų poligono.

Netvarka su tarnybinio transporto naudojimu

Kad buvęs Viešojo saugumo tarnybos vadas R. Pocius nėra visiems tinkanti dovanėlė, matė ir ankstesnė valdžia, tik tiek, kad vadas turėjo tuometinio premjero S. Skvernelio užnugarį, todėl niekas už nosies generolo per daug netąsė, be to, jokių raudonųjų linijų generolas neperžengė.

Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas 2018 m. balandį pradėjo tarnybinį patikrinimą prieš R. Pocių, mat paaiškėjo, kad atostogų metu generolas naudojosi tarnybos transportu, vėliau naudojo jam nepriskirtą automobilį, o kitu metu pasinaudodamas tarnybiniu transportu vykdavo į Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Trakų filialą reabilitacijos ir gydymo tikslais.

Atlikus vertinimą buvo padaryta išvada, kad R. Pocius tarnybinį automobilį „Škoda Superb“ nuo 2017 m. rugpjūčio iki 2018 m. vasario pradžios naudojo savo reikmėms, vykimui į darbą ir namo, nors tai leidžiantis ministro įsakymas pasirašytas tik 2018 m. vasario 7 d. Prieš tai jam buvo priskirtas visai kitas automobilis. Išvadose konstatuota, kad R. Pociaus lankymasis Medicinos centro Trakų filiale darbo metu gydymo ir reabilitacijos tikslais teisės aktų nepažeidė, bet tam nebuvo galima naudoti tarnybinio transporto.

Taip pat nustatyta, jog 2017 m. birželio 2-12 dienomis, kai R. Pocius atostogavo, jis buvo pasiėmęs Viešojo saugumo tarnybai priklausantį automobilį „VW Multivan“. Tyrimo metu nebuvo tiksliai nustatyta, kur vykta šiuo automobiliu. Šių atostogų metu kaip tik įvyko R. Pociaus vestuvės. Kiek žinoma, vestuvių dieną „VW Multivan“ vežė svečius ir muzikantus.

Po šio tarnybinio patikrinimo buvo pasiūlyta informuoti Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją bei Vyriausybę. Bet visa tai nesutrukdė R. Pociui toliau sėkmingai tęsti karjeros, generolas buvo ne kartą skatintas, jo tarnybos veikla buvo vertinama labai gerai, visi žinojo, kad vadas turi premjero užnugarį, bet vadas turėjo susitvarkyti tarnybinio transporto naudojimo tvarką.

Kai kurie tuo metu dirbusieji pamena, kad vieną kartą ministras E. Misiūnas tikriausiai turėjo sutrikti, kai į elektroninio pašto dėžutę iš R. Pociaus gavo laišką, kuriame kalbama apie rezgamus sąmokslus, už kurių esą stovėjo buvęs Viešojo saugumo tarnybos Sergejus Madavolas ir jam ištikimi tuo metu dirbę pareigūnai, kitų statutinių tarnybų ar institucijų buvę vadai. Tai nutiko 2019 m. pradžioje ir atrodė gana liguistai – niekas nesuprato, kas tiksliai vyksta. „Ten buvo briedų briedas“, – pamena vienas pašnekovų.

O kartą ministerija turėjo dėl R. Pociaus aiškintis, kai Lietuvoje vyko pratybos Šalčininkų rajone ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, vaizduodami „žaliuosius žmogeliukus“, vietos policijos komisariatą „užpuolė“ nešini tikrais kalašinikovais, nors scenarijuje tai nebuvo numatyta. Vienas policijos pareigūnas vos neiššovė iš savo tarnybinio ginklo.

„Darėme scenarijų, atseit į Šalčininkų policijos komisariatą ateina tie „žalieji žmogeliukai“ ir užima. Mūsų tikslas buvo pažiūrėti, kaip greitai vaikšto informacija iš policijos įstaigos, kuri praneša, kad atsitiko bėda, kaip greitai atvažiuoja „Aras“. Scenarijus buvo geras, bet R. Pociaus berniukai pasiėmė tikrus automatus, tikrus kalašnikovus. Jie sukėlė tokį stresą tiems dirbantiems pareigūnams, kurie realiai nežinojo, jog čia pratybos, kad vos neįvyko didžiausia nelaimė“, – situaciją apibūdino anuomet Vidaus reikalų ministerijoje dirbęs tarnautojas.

Tačiau kai kurie kiti ministerijos atstovai sako, kad raudonųjų linijų R. Pocius neperžengdavo, ministerijos vadovybės klausydavo, susitikimuose dalyvaudavo, nors Viešojo saugumo tarnyboje tikrai kildavo konfliktų, vienas darbuotojas vadą buvo apkaltinęs mobingu, siuntė skundus ministerijai. Portalui tv3.lt pavyko pasikalbėti su buvusiu Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų Dariumi Viliūnu, kuris iš darbo išėjo maždaug prieš metus. Jis yra prieš R. Pocių buvusio tarnybos vado S. Madalovo gerbėjas, todėl natūraliai generolą R. Pocių vertina mažiau palankiai.

Labiausiai pašnekovui nepatinka, kad R. Pocius pakeitė pareigūnų darbo pamainas iš 24 val. į 12 val., o tai buvo nepalanku kitus darbus turintiems pareigūnams. D. Viliūnas inicijavo 72 pareigūnų kreipimąsi į vadą su prašymu sugrįžti prie buvusio grafiko, bet R. Pocius prašymo nepatenkino. „Tada nebeliko norinčių ateiti į tarnybą, nebebuvo motyvacijos, tai nebebuvo patrauklu“, – sakė D. Viliūnas, patikslindamas, jog nemažai pareigūnų vykdavo į savo darbo vietą Klaipėdoje iš rajonų, pavyzdžiui, Kelmės, Raseinių, tad kuo dažnesnis vykimas, tuo nepatogiau.

