Tiesiogiai: pranešus apie stabdomas operacijas – ligonių kasų komentarai

Sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą ir gydymo įstaigų atsakomybę planuojant paslaugas komentuoja VLK direktorius Gytis Bendorius.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad klaipėdiečius pribloškė žinia, kad reikalingi radiologiniai tyrimai bus atliekami tik mokamai.
Be to, Kretingos ligoninė paskelbė, kad laikinai stabdo planines operacijas, nes baigėsi ligonių kasų pinigai iš valstybės apmokamoms operacijoms.
