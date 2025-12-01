 
TV3 naujienos > Lietuva

Tiesiogiai: pranešus apie stabdomas operacijas – ligonių kasų komentarai

2025-12-01 09:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 09:57

Kai kurioms gydymo įstaigoms praėjusią savaitę paskelbus, kad laikinai stabdo planines operacijas ar iš valstybės apmokamus tyrimus, Valstybinė ligonių kasa (VLK) teikia komentarus apie tai, kodėl susidarė tokia situaciją.

1

Sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą ir gydymo įstaigų atsakomybę planuojant paslaugas komentuoja VLK direktorius Gytis Bendorius.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad klaipėdiečius pribloškė žinia, kad reikalingi radiologiniai tyrimai bus atliekami tik mokamai.

Be to, Kretingos ligoninė paskelbė, kad laikinai stabdo planines operacijas, nes baigėsi ligonių kasų pinigai iš valstybės apmokamoms operacijoms.

