Tiesiogiai: komentarai po socialdemokratų ir demokratų susitikimo

„Socialdemokratų derybinė grupė yra pakvietusi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovus antradienį 11 val. aptarti darbą koalicijoje“, – BNS sakė LSDP atstovas Andrius Grumadas.
Pirmadienį socialdemokratai susitiko su „Nemuno aušros“ atstovais
Kaip skelbė BNS, socialdemokratai su partneriais aptarti koalicijos ateities susitinka praėjusią savaitę iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Demokratai anksčiau teigė, kad dėl šio žingsnio nustoja galioti koalicijos sutartis, kurioje G. Paluckas įrašytas kaip premjeras, dėl to būsimose derybose neatmeta poreikio iš naujo spręsti dėl koalicijos sudėties.
Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio vadovaujama partija taip pat anksčiau ne kartą yra išsakiusi abejones dėl galimybės toliau dirbti su „Nemuno aušra“.
Tuo metu „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį po susitikimo su LSDP lyderiais teigė, kad jo partija yra pasirengusi tęsti darbą socialdemokratų vadovaujamoje valdančiojoje koalicijoje.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę. Ji praėjusią savaitę buvo susitikusi su prezidentu, tačiau apie valdančiosios daugumos ateitį teigė nekalbėjusi.
Tą politikė ketina padaryti vėliau šią savaitę suplanuotame dar viename susitikime su šalies vadovu.
Gali reikalauti Seimo pirmininko posto: dėl „Vardan Lietuvos“ buvo padaryta klaida
Pernai metais suformuota centro-kairės koalicija sutarė, kad Seimo pirmininko pozicija atitenka trečiajai pagal dydį partnerei – Demokratams „Vardan Lietuvos“.
R. Žemaitaitis teigė neatmetantis, kad „aušriečiai“ dabar reikalaus šios pozicijos sau.
„Dėl Seimo pirmininko – mes kiekvienas galime prašyti šito dalyko, kad būtų. Gali būti, kad mūsų valdyba reikalaus ir kels šį klausimą – ir manau, kad yra (pagrindo – ELTA), nes jaučiu pagal Seimo narių ir valdybos narių prašymą. Tai nereiškia, kad mes derybose galime susitarti“, – aiškino jis.
„Manau, kad taip (turėtų priklausyti „Nemuno aušrai“ – ELTA), nes buvo klaida padaryta (dėl – ELTA) „Vardan Lietuvos“. Aš tada nusileidau dėl paprasto dalyko – kad būtų valstybėje ramybė ir, galų gale, stabilumas. Ir antrai pagal dydį koalicijos frakcijai Seimo pirmininko pozicija priklausė“, – pažymėjo politikas, pridurdamas, kad pats savęs šiose pareigose nematytų.
„Žinokite, mokausi iš kaimyninės šalies Lenkijos – kai partijos lyderis neužima jokių pozicijų“, – teigė R. Žemaitaitis.
Sinkevičius sako, jog „Nemuno aušra“ yra pasirengusi tęsti darbą valdančiojoje daugumoje
„Aušriečiai“ yra pasirengę tęsti darbą valdančiojoje daugumoje, po susitikimo su šios partijos atstovais sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Šiandien mes socialdemokratų partijos vadovybės būstinėje susitikome su „Nemuno aušros“ primininku, atstovais“, – po susitikimo kalbėjo laikinasis LSDP pirmininkas.
„Iš principo, man buvo noras išsiaiškinti, ar galėtume ir pageidautų partneriai, kurie dirbo su mumis 8 mėnesius, tęsti darbą. Tai atsakymas buvo teigiamas“, – aiškino jis.
Ar bus koalicijoje pokyčių, laikinai LSDP vadovu paskirtas M. Sinkevičius neatskleidžia.
„Per anksti kalbėti apie pokyčius. Kol kas yra tik žvalgybinio, pirminio pobūdžio susitikimai. Nieko nesutariant, pasisveikinome, bet rankomis nesukirtome, nieko nepasirašėme. Tęsime diskusijas. Tikiuosi, kad į savaitės galą bus kažkas apčiuopiamesnio ir materialesnio“, – sakė socialdemokratas.
Nemano, kad darbui su „Nemuno aušra“ trukdys šios partijos atžvilgiu pradėti tyrimai
Paklaustas, ar darbui su „aušriečiais“ netrukdys šios partijos atžvilgiu pradėti institucijų tyrimai, M. Sinkevičius tikino pasitikintis partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasakymu, jog dėl to problemų nekils.
„Aš apie institucijų pradėtus tyrimus tiek dag nežinau (…). Mes palietėme šiek tiek šitą temą, ir partijos lyderis patikino, kad tai neturėtų sudaryti jokių kliūčių teisėsaugos prasme“, – kalbėjo LSDP vadovas.
„Mes partijos lyderiu ir atstovais pasitikime“, – tikino jis.
„Nemuno aušra“ išreiškė norą, kad ministrais taptų partijos atstovai
Pasak M. Sinkevičiaus, „aušriečiai“ susitikimo metu išreiškė pageidavimą, kad jiems priklausančių ministerijų vadovų postus perimtų partijos atstovai.
„Tokį pageidavimą jie išreiškė“, – žurnalistams sakė LSDP pirmininkas.
Tiesa, dar praėjusiais metais prezidentas Gitanas Nausėda tikino, jog netvirtins „Nemuno aušros“ partinių ministrų. Savo ruožtu socialdemokratų lyderis tikina, jog šį klausimą spręsti dar per anksti.
„Kol kas mes nei apeisime (prezidento pareiškimą – ELTA), nei eisime. Mes tiesiog išgirstame partnerių lūkesčius, prašymus, norus. Tai, manau, yra ne partijos lyderio, o bendruomenės pageidavimas. Turbūt visi politinio lauko veikėjai: ir prezidentas, ir politinių partijų lyderiai (…) turėsime susitarti“, – aiškino M. Sinkevičius.
„Negalime vien tik aklai vykdyti kažkieno valią (…), bet nepamirškime, kad yra ir partijų lyderiai, ir rinkėjai, jiems suteikę pasitikėjimą, yra ir prezidentas – bandysime tas pozicijas derinti. Ar jos suderinamos, ar jos konfliktiškos, ar jos neįmanomos – šiai dienai dar negaliu pasakyti“, – akcentavo jis.
Su „valstiečiais“ dėl koalicijos diskutuoti neskuba: tikisi rasti sutarimą tarp dabartinių partnerių
M. Sinkevičiaus teigimu, socialdemokratai kol kas neskuba su „valstiečiais“ diskutuoti apie jų galimybes dirbti valdančiojoje daugumoje. Pasak laikinojo LSDP vadovo, siekiant užtikrinti stabilią „matematinę daugumą“, pirmiausia bus bandoma rasti sutarimą tarp dabartinių koalicijos partnerių.
„Kol kas tikslas yra susitikti su koalicijos partneriais, išsiaiškinti temperatūrą, jų požiūrį, ir matysime (…). Pasakysiu visiems turbūt suprantamą dalyką, kad daugumai reikia stabilumo, o stabilumas atsiranda iš skaičių, iš daugumo dalyvių – iš Seimo narių. Didesnė dauguma leidžia komfortiškiau elgtis ir jaustis, priimant sprendimus, yra savotiška balsų pagalvė“, – žurnalistams pirmadienį sakė M. Sinkevčius.
„Laukia biudžetas, laukia kiti rimti sprendimai. Turbūt naujai premjerei ir naujai arba atnaujintai Ministrų kabineto sudėčiai norėtųsi dirbti sklandžiai, o frakcijų seniūnams nelakstyti po salę, rankiojant kiekvieną balsą“, – pridūrė jis.
Vis dėlto, M. Sinkevičius neatmeta, jog ateityje gali laukti pokalbiai ir su kitomis politinėmis jėgomis.
„Pakalbėję pirmiausia su partneriais, kalbėsime tikriausiai ir su kitomis politinėmis organizacijomis“, – aiškino socialdemokratų lyderis.
Vis dar nežino, kokia yra Skvernelio nuomonė
M. Sinkevičius teigė, kad kol kas nėra aišku, kokie yra Sauliaus Skvernelio vadovaujamos partijos interesai dėl valdančiosios daugumos. Socialdemokrato teigimu, jis kvietė Seimo pirmininką susitikti, tačiau kol kas jokio atsakymo nesulaukė.
„Norėčiau tete a tete susitikti su Seimo pirmininku ir partijos (Demokratų „Vardan Lietuvos“ – ELTA) lyderiu ir paklausti tiesiai šviesiai. Girdime visokius pasisakymus. Jie būna ir aštresni, ir keliantys įtampą tarp koalicijos partnerių. Man atrodo, kad jie (pasisakymai – ELTA) kai kur ir pertekliniai. Pasimatuosime temperatūra susitikę: ar ne pakeliui su mumis, ar ne pakeliui su „Nemuno aušra“, ar iš vis ne pakeliui. Išgirsime. Kol kas keista, kad partijos lyderis nedavė atsakymo į kvietimo susitikti“, – teigė M. Sinkevičius.
„Norėčiau jų poziciją išsiaiškinti ne per žiniasklaidą, ne per interviu. Aš moku skaityti tarp eilučių, bet man atrodo, kad nesame tokioje situacijoje, kad negalėtume susitikti ir išsiaiškinti kaip partijų lyderiai. Kviečiu ir galiu viešai rytoj susimatyti“, – teigė politikas.
Pats M. SInkevičius pažymėjo, jog demokratų atsakymo tikisi sulaukti per šią savaitę.
„Aš manau, kad ši savaitė – tikrai pakankamas laiko tarpas (…). Bet koks atsakymas mane tenkina. Man reikia atsakymo. Štai ir viskas“, – sakė LSDP pirmininkas.
„Aš nenoriu, kad mes čia įstrigtume kokioje nors politinėje krizėje. Mano tikslas yra stabilumas valstybėje“, – akcentavo jis.
Seimo pirmininko postas – diskusijų objektas
M. Sinkevičius taip pat pažymi, jog Seimo pirmininko postas, kuris rudenį, kitaip nei įprasta, buvo atiduotas mažiausiems koalicijos partneriams – demokratams, šiuo metu yra diskusijų objektas. Pasak socialdemokratų lyderio, kam atiteks šios pareigos, priklausys nuo to, kokia bus naujoji valdančioji dauguma.
„Manau, kad tai yra diskusijų objektas, priklausantis nuo to, kokia kompozicija – ar nauja, ar sena – mes veiksime ateityje. Dabar kol kas yra status quo, toks pereinamasis laikotarpis. Gali būti, kad jis bus kitoks, kai išeisime iš pereinamojo į kažkokią naują kompoziciją – naują-seną ar naują-papildytą. Tai – atviras klausimas“, – sakė M. Sinkevičius.
„Aš nieko stengiausi nei mokyti, nei moralizuoti, stengiuosi pats politinėje retorikoje būti diplomatiškas ir korektiškas. Manau, kad dabar ne laikas aštrinti pozicijas ir demonstruoti savo liežuvio vingrybes ir apsidalinti (…) replikomis. Tiesiog laukiu ne tik S. Skvernelio, bet ir atstovų vizito. Jeigu bus noras kalbėti – kalbėsime, nebus noro kalbėtis – suprasime, kad…“ – pridūrė jis.
Po Palucko atsistatydinimo – naujos koalicijos ir Vyriausybės dėlionės
ELTA primena, kad pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Tiesa, atsistatydinus G. Palucko Vyriausybei, diskutuojama ir dėl pokyčių valdančiojoje koalicijoje. Laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra teigęs, jog pirmtako vietoje nebūtų formavęs valdančiosios daugumos su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“, tačiau pastaruoju metu kalba, jog svarbu užtikrinti valdančiosios daugumos stabilumą.
Savo ruožtu klaida koaliciją su „Nemuno aušra“ vadinęs Seimo pirmininkas, valdančiosios daugumos partnerės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis teigė – jo vedama politinė jėga diskutuos apie galimą tolimesnį darbą su „aušriečiais“.
