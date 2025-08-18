Teisme – ieškinys prieš valstybę dėl 113 mln. eurų žalos atlyginimo

Kaip teigia jiems atstovaujantis „HubLegal“ advokatų kontoros partneris Vytautas Kaklys, teismo prašoma 48 žvėrelių fermoms iš valstybės priteisti 113,606 mln. eurų.
Pasak jo, Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmų posėdžio metu paaiškės, kokiu keliu pasisuks šis teisinis ginčas.
„Nuo to priklauso ne tik 48 kailinių žvėrelių ūkių, bet ir kelių šimtų šalies šeimų likimas ir darbo vietos.(...) Žalos atlyginimas, kuris šiai akimirkai numatytas valstybės, neatitinka ne tik realių verslų uždarymo nuostolių, bet ir yra daugiau nei keistas, kuomet politikai žalą atlyginti nutarė euru už vieną gyvūną“, – pranešime teigė advokatas.
Anot jo, ši byla yra ne tik ginčas dėl nuostolių – joje bus suformuota nauja teisinė praktika dėl valstybės atsakomybės, kai ši nusprendžia uždrausti tam tikrą veiklą.
Atsakovė byloje yra valstybė, o jai atstovauja Seimo kanceliarija, rodo teismų informacinė sistema Liteko.
Skundą teismui žvėrelių augintojai pateikė šių metų sausį.
BNS rašė, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pernai ir šiemet gavo šešias paraiškas kompensuoti žvėrelių fermų patirtus nuostolius: Pernai trims fermų savininkams išmokėta beveik 11 tūkst. eurų už 3,66 tūkst. žvėrelių, šiemet vienam – 1,7 tūkst. eurų už 850 žvėrelių, o antram priskaičiuota 261,2 tūkst. eurų už 87 tūkst. gyvūnų.
Konstitucinis Teismas kovą paskelbė, kad praėjusios kadencijos parlamento įteisintas kailinių žvėrelių verslo draudimas neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.
Žemės ūkio duomenų centro Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, Lietuvoje dabar auginama apie 19,3 tūkst. šių gyvūnų. 39 ūkiai augina 703 tūkst. audinių, o dar 23 ūkiuose auginamos šinšilos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!