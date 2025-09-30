Teismas: „Dujotekanos“ vadovas neturi atlyginti žalos dėl pigiau parduotų patalpų Vilniuje

Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjo 25 dieną atmetė įmonės akcininko Piotro Vojeikos, valdančio 21,6 proc. įmonės akcijų, ieškinį ir panaikino jam palankų Šiaulių apygardos teismo gegužės 6 dienos sprendimą.
„Pirmosios instancijos teismas (...) ginčą išsprendė neteisingai. Ieškovui (P. Vojeikai – BNS) nepaneigus apelianto (S. Trečekausko – BNS) sąžiningo veikimo geriausiais įmonės interesais prezumpcijos ir neįrodžius, kad apeliantas sandorį sudarė pažeisdamas fiduciarines pareigas, nėra ir pagrindo pripažinti jo veiksmų neteisėtumo bei žalos bendrovei padarymo“, – rašoma teismo nutartyje.
Šiaulių apygardos teismas, kuris Apeliacinio teismo 2024 metų spalio sprendimu bylą nagrinėjo iš naujo, gegužės pradžioje nurodė S. Trečekauskui atlyginti „Dujotekanai“ 122 tūkst. eurų žalą su 5 proc. metų palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos (2021 metų lapkričio 22-osios) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Tuomet teismas konstatavo, kad patalpų rinkos vertė siekė 310 tūkst. eurų, tačiau 2018 metų lapkritį Ovidijui Vasiliauskui jos buvo parduotos už 188 tūkst. eurų. Pastarasis po maždaug trijų mėnesių patalpas NT nuomos bendrovei „Eterio investus“ pardavė už 27,7 proc. didesnę kainą – 240 tūkst. eurų.
S. Trečekauskas Apeliacinio teismo prašė panaikinti Šiaulių apygardos nutartį aiškindamas, kad jo atsakomybė dėl parduotų patalpų yra tik dalinė – sprendimą priėmė valdyba, patvirtinusi ir 188 tūkst. eurų kainą.
„Teismas (Šiaulių apygardos teismas – BNS) turėjo įvertinti atsakovo ir bendrovės valdybos narių atsakomybę remiantis dalinių prievolių taisyklėmis, turėjo nustatinėti tiek bendrovės valdybos narių, tiek atsakovo prisidėjimo prie žalos bendrovei atsiradimo laipsnį ir dydį“, – teismui teigė S. Trečekauskas.
Be to, anot įmonės vadovo, reali rinkos patalpų vertė nesiekė 310 tūkst. eurų.
„Ekspertizės akte patalpų vertė buvo nustatinėjama neatsižvelgiant į tai, kad visas 538 kv. metrų patalpų plotas negali būti naudojamas komerciniais tikslais“, – teigė S. Trečekauskas.
Anot jo, už veiklai nereikalingų patalpų išlaikymą bendrovė išleisdavo vidutiniškai iki 2 tūkst. eurų per mėnesį: „Aplinkybę, kad patalpos yra netinkamos kokybės, turinčios daug nenaudojamo ploto bei reikalaujančios remonto, patvirtina ir 2022 metais balandžio 7 dieną teismo posėdyje dalyvavusių liudytojų parodymai.“
Tuo metu P. Vojeika tikino, kad S. Trečekauskas nebandė patalpų parduoti už rinkos kainą.
„Atsakovas (S. Trečekauskas – BNS) pažeidė bendrovės vadovo pareigas, kadangi nedėjo net minimaliai protingų pastangų, jog patalpos būtų parduotos už rinkos kainą. (...) Atsakovas neįrodė, kad patalpų nebuvo įmanoma parduoti už ekspertizės akte nurodytą kainą – 310 tūkst. eurų“, – Apeliaciniam teismui teigė P. Vojeika.
Be to, jo teigimu, patalpos buvo vertinimos siekiant kainą priderinti prie išankstinio susitarimo su O. Vasiliausku.
„Žinant apie abejotiną „Giantus vertinimas“ verslo praktiką, ieškovas (P. Vojeika – BNS) turi pagrindą manyti, kad į šiuos turto vertintojus buvo kreiptasi siekiant patalpų rinkos vertę priderinti prie su O. V. (O. Vasiliausku – BNS) jau iš anksto sutartos patalpų pirkimo-pardavimo kainos“, – teigė P. Vojeika.
Apeliacinio teismo teisėjų manymu, S. Trečekauskas neturėjo pagrindo nesiremti turto vertinimo ataskaita ar inicijuoti naują vertinimą.
„Turto vertinimo ataskaitoje nurodytą patalpų vertę netiesiogiai pagrindžia ir Nekilnojamojo turto registro duomenys, pagal kuriuos 2019 metų vasario 25 dieną buvo nustatyta 159 tūkst. eurų šių patalpų vidutinė rinkos vertė“, – konstatavo teismas.
Be to, jo teigimu, tai, kad O. Vasiliauskas turtą pardavė už didesnę sumą, nepagrindžia bendrovei padarytos žalos.
„Liudytoju apklaustas O. V. (Ovidijus Vasiliauskas – BNS) nurodė, kad siekė išnuomoti patalpas, tačiau jam nepavyko surasti nuomininkų, todėl prieš patalpas parduodamas jas pagerino ir tik tuomet pardavė“, – rašoma nutartyje.
Registrų centro duomenimis, „Dujotekana“ 2018 metais pardavė patalpas Laisvės pr. 60 14-tame aukšte, jas „Eterio investus“ valdo iki šiol.
„Eterio investus“ savininkas ir galutinis naudos gavėjas yra Olegas Marofejevas, kuriam priklausanti kita NT nuomos bendrovė „Koinvestus“ įsikūrusi tuo pačiu adresu.
„Dujotekanos“ būstinė nuo 2019 metų yra Kaune, Taikos pr. 147.
