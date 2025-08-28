Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teisingumo ministerijai – įspėjimas dėl seksistinio sveikinimo moterims

2025-08-28 09:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 09:32

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Teisingumo ministerijai skyrė įspėjimą dėl viceministro darbuotojoms skirto seksistinio sveikinimo Kovo 8-osios proga.

Teisingumo ministerija (nuotr. Elta)

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Teisingumo ministerijai skyrė įspėjimą dėl viceministro darbuotojoms skirto seksistinio sveikinimo Kovo 8-osios proga.

Kaip pranešė tarnyba, į ją kreipėsi ministerijos darbuotojos, kurios nurodė, kad viceministro Tarptautinės moters dienos proga išplatintas sveikinimas joms pasirodė įžeidžiantis orumą ir žeminantis moteris. 

„Jūs – nuostabios, būkite laimingos, sveikos, mylimos ir mylinčios :) :) :), tai gražiausia ir įdomiausia, apie ką mes vyrai... galime svajoti... Gyvenkite, mylėkite, juokitės ir... kartokite tai iš naujo!!!“, – buvo rašoma viceministro sveikinimo ištraukoje.

Darbuotojoms taip pat buvo skirtas ketureilis, kuriame linkėta, kad „vyrai net būriais sekiotų“.

Ministerijos darbuotojos tokį sveikinimo turinį vertino kaip primityvią seksizmo išraišką. Anot jų, viceministras ministerijoje dirbančias moteris vertina ne kaip asmenis dėl jų darbinės veiklos, indėlio į ministerijos veiklą, o kaip vyrų erotines fantazijas tenkinančius objektus. 

Savo ruožtu lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė nurodė, kad šiuo atveju padarytas neigiamas poveikis sveikinimo adresatėms.

„Vertinant skundą buvo atsižvelgiama į tai, kaip situacija privertė pasijausti darbuotojas, kurios patyrė nepageidaujamą elgesį. Nepaisant to, kokie buvo ketinimai, pareiškėjos aiškiai įvardijo, kad dėl tokių žodžių jos pasijuto pažemintos“, – pranešime teigė B. Sabatauskaitė.

„Linkėjimai valstybės tarnautojoms Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga „kad vyrai būriais sekiotų“, nors ir išsakytas, kaip teigia viceministras, humoro forma, peržengia bendravimo tarnyboje ribas. Toks pasisakymas valstybės tarnautojas sudaiktina, stereotipiškai vertina lyg pageidaujančias vyrų dėmesio darbo vietoje“, – pridūrė ji.

Tarnybai ėmusis tyrimo, teisingumo ministras Rimantas Mockus apgailestavo dėl susiklosčiusios situacijos. Pasak jo, viceministras dėl savo sveikinimo buvo įspėtas, jam pavesta išklausyti specialius mokymus bei nurodyta ateityje atidžiai vertinti panašaus pobūdžio pasisakymus. 

Savo ruožtu sveikinimą išsiuntęs viceministras pridėtame paaiškinime teigė, kad apgailestauja dėl galimai netinkamai ištransliuotų „mano pačių geriausių ketinimų“ ir kad nesiekė įžeisti darbuotojų, priešingai – nuoširdžiai siekė prisidėti prie šventinės nuotaikos kūrimo.

Kontrolierės sprendimu ministerija įspėta dėl priekabiavimo lyties pagrindu. Tyrimo metu seksualinis priekabiavimas nebuvo konstatuotas.

