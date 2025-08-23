Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teisėsauga demaskavo Kauno įmonę, galimai bendradarbiavusią su Rusija

2025-08-23 10:33 / šaltinis: ELTA
2025-08-23 10:33

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai nustatė Kauno įmonę, galimai prisidengusią fiktyviais gavėjais Portugalijoje ir mėginusią išgabenti į Rusiją pramoninę vandens valymo įrangą.

Pasienio punktas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

Kaip šeštadienį pranešė MKT, praėjusią savaitę šioje įmonėje buvo atliktos kratos, sulaikyta 11 asmenų ir keliolika tonų įvairios technikos, skirtos Rusijoje vykdomiems projektams.  Po apklausos asmenys paleisti, dviem iš jų skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Taip pat buvo sulaikyti ir du vilkikai su minėta įranga: viena mašina – Kaune, antra – judanti link Lietuvos – Lenkijos pasienio. Trečią siuntą pareigūnai sulaikė jau Bulgarijoje. Pasak tarnybos, ši technika buvo skirta konkretiems specifiniams pramonės objektams Rusijoje.

Bendradarbiaujant su Portugalijos ir Bulgarijos policijos pareigūnais, kratos buvo atliktos ir šiose valstybėse. Portugalijoje – pas fiktyvų filtravimo įrangos gavėją, o Bulgarijoje – krovinių terminale– sandėlyje, kuriame saugota Kauno įmonės produkcija. Kratų metu sulaikyta keliolika tonų vandens valymo įrangos ir jos komponentų. 

Pareigūnai įtaria, kad apeinant tarptautines sankcijas, visa ši technika būtų atsidūrusi Rusijoje ir dalis jos panaudota šios šalies naftos pramonėje.

MKT atlieka ikiteisminį tyrimą dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo, jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Sukrečiantis įvykis Ignalinos rajone: rastas vos 25-erių vyro kūnas

