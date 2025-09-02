Kalendorius
Tarp sostinės savivaldybės konkursų laimėtojų – konservatoriaus žmonos darbovietė

2025-09-02 07:15 / šaltinis: BNS
2025-09-02 07:15

Viešųjų ryšių agentūra „Co:agency“, kur dirba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus konservatoriaus Adomo Bužinsko žmona ir kur dirbo dabar savivaldybės Komunikacijos skyriui vadovaujanti Eglė Girdauskaitė-Mackelė, laimi apie 15 proc. komunikacijos pirkimams skirtų lėšų, antradienį pranešė LRT Tyrimų skyrius.

1

Rinkos dalyviai teigia pastebintys šios įmonės staiga sužibusią sėkmę, o LRT Tyrimų skyriaus šaltiniai, dirbantys savivaldybei pavaldžiose įstaigose, sako juntantys netiesioginį spaudimą iš miesto administracijos konkursuose palankiau vertinti būtent „Co:agency“.

Anot LRT, ši agentūra veikia du dešimtmečius ir ilgą laiką nei savivaldybės, nei jai pavaldžių įmonių skelbtuose konkursuose beveik nedalyvavo, bet situacija iš esmės pasikeitė 2019 metais, kai A. Bužinskas tapo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju.

Tų metų pabaigoje „Co:angency“ laimėjo savivaldybės skelbtą konkursą viešųjų ryšių agentūros paslaugoms pirkti už 119 tūkst. eurų, 2020 metais agentūra laimėjo du savivaldybės viešuosius pirkimus už daugiau kaip 174 tūkst. eurų, 2022 metais – du pirkimus už 19 tūkst. eurų, 2023 metais – kelis konkursus už 58 tūkst. eurų, 2024 metais – 14 viešųjų pirkimų už daugiau kaip 272 tūkst. eurų. Šiemet agentūra jau yra laimėjusi keturis viešuosius pirkimus už daugiau kaip 315 tūkst. eurų.

„Čia aš jokio kriminalo ir bėdos tikrai nematau, nes pirma sutartis, berods, buvo pasirašyta 2019 metais, 2020 pratęsta. Aš kaip pavaduotojas kuravau atliekas ir sportą. Tai niekaip nepateko po mano kuruojamomis sritimis. Tuos sprendimus priimdavo Remigijaus Šimašiaus administracija. Manau, geriausias pavyzdys, kad mes nepakeitėme to partnerio, einame toliau“, – LRT sakė A. Bužinskas.

Viešųjų ryšių agentūros „Co:angency“ direktoriaus Donato Bedulskio teigimu, A. Bužinsko sutuoktinė nėra ir niekada nebuvo agentūros akcininkė, negavo jokios finansinės ar kitokios naudos, susietos su agentūros veiklos rezultatais ar sėkme konkursuose, ji neprisideda prie įmonės dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose, o pastaruosius pusantrų metų bendrovėje apskritai buvo atsakinga už personalo klausimus.

Pats. A. Bužinskas sako suprantantis, kodėl rinkoje gali kilti bruzdesio, nes šiuo metu vyksta didelis viešųjų pirkimų konkursas komunikacijos paslaugoms pirkti.

