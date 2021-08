Tarp riaušių metu sulaikytų asmenų – Seimo nario padėjėja Nendrė Černiauskienė

Socialiniuose tinkluose skelbiama informacija, kad esą sulaikyti keturi mitingo organizatoriai Vitolda Račkova, Adelina Sabaliauskaitė, Dima Vinogradovas ir Seimo nario V. Valkiūno padėjėja N. Černiauskienė.

Visi jie jau žinomi iš ankstesnių panašaus tipo protestų.

Valkiūnas pasigedo patarėjos

Policija ir prokuratūra informacijos, ar šie asmenys iš tikrųjų buvo sulaikyti, nei patvirtinti, nei paneigti negali. Tai yra privatūs asmenys. Tačiau savo patarėjos N. Černiauskienės sako pasigedęs Seimo narys, Lietuvos regionų frakcijos narys V. Valkiūnas.

„Ji yra prapuolusi iš eterio, iš interneto, iš kalbų ir gandų. Ji yra sulaikyta, nes filmavo visą tą reikalą, visus įvykius“, – tv3.lt pasakoja V. Valkiūnas.

Jis taip pat sako turintis informacijos, kad šiuo metu yra sulaikyti ir kiti trys prie mitingo prisidėję asmenys: V. Račkova, A. Sabaliauskaitė, D. Vinogradovas.

Šeimų sąjūdis anksčiau taip pat pranešė, kad sulaikytos jo narės A. Sabaliauskaitė ir V. Račkova, nors jos, pasak organizacijos atstovų, tik filmavo ir net ramino protestuotojus, kad šie nemėtytų akmenų.

Ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje parlamentaras Petras Gražulis teigė, kad sulaikyta N. Černiauskienė jam sakė buvusi pastumta ir krisdama griebusi už ją pastūmusio vyro drabužių, už ką ir buvo sulaikyta.

Visi šie asmenys žiniasklaidoje jau matyti iš ankstesnių protestų.

Černiauskienė – skandalingai atleista Verygos patarėja

N. Černiauskienė yra Liaudies partijos lyderė. Dar pernai rinkimų į Seimą metu ji kandidatavo Lazdynų apygardoje, tačiau į Seimą nepateko. Netrukus po rinkimų ji buvo paskirta eiti Seimo nario V. Valkiūno padėjėjos pareigas.

Ji taip pat yra buvusi sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos patarėja. Dirbdama Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) ji buvo atsakinga už korupcijos prevenciją, tačiau 2018 m. N. Černiauskienė iš pareigų buvo skandalingai atleista kaip praradusi ministro pasitikėjimą.

SAM tuo metu nurodė, kad A. Verygos netenkino patarėjos pasiekti rezultatai. Esą vėlavo Vyriausybės programoje suplanuotos piremonės, skirtos korupcijos prevencijai vykdyti, vėlavo ir buvo netinkamai vykdomos kitos jos pareigybės.

N. Černiauskienė tada gynėsi, kad ministerijos mesti kaltinimai neatitinka tikrovės, o už priemones, minimas ministerijos, ji sakė net nebuvusi atsakinga.

Dar anksčiau N. Černiauskienė dirbo Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT). Nuo 2003 m. iki 2011 m. N. Černiauskienė buvo STT Korupcijos rizikos skyriaus vyriausiaja specialiste.

REKLAMA

Račkova – „Šeimų maršo“ organizatorė

V. Račkova yra gerai žinoma protestų organizatorė, mitinguose matoma jau ne vienerius metus. Ji prisidėjo prie „Šeimų maršo“, prie protestų prieš skiepus, kaukes ir kt.

Dar kovo mėnesį kilo skandalas po V. Račkovos proteste perskaitytų žodžių. Tuomet ji teigė skaitanti kito protesto organizatoriaus Antano Kandroto, vadinamo Celofanu, žodžius.

„Labai prašau perskaityti šituos mano žodžius: Raskevičius yra absoliutus kolorado vabalas, kuris gaus finansavimą savo partijai iš Lietuvos valstybės biudžeto. Jis yra antivalstybininkas. Tokius reikėtų šaudyti, šiaip jau, bent po vieną į metus“, – Celofano laišką perskaitė V. Račkova.

Po šių žodžių kilo skandalas. Apie tai tv3.lt jau rašė.

(117 nuotr.) FOTOGALERIJA. Policija susirėmė su protestuotojais prie Seimo

Prie Seimo – kalėjimuose sėdėję asmenys

Kaip praneša TV3 žinios, šalia Seimo riaušes kėlė ne tik valdžia nepatenkinti gyventojai. Pagrindiniai vakare kilusių riaušių kurstytojai yra sėdėję kalėjimuose ir už automobilių vagystes, ir mokesčių grobstymus, net narkotikų prekybą. Kita dalis aktyvistų yra ilgamečiai ir pagarsėję Rusijos bei Putino šlovintojai, minimi Valstybės saugumo departamento ataskaitose.

„Duokit man valdžią 15 minučių ir aš 90 proc. šito Seimo pasodinsiu iki gyvos galvos“, – sakė nelegalaus protesto dalyvis Andrius Lobovas.

Vienas iš riaušėmis pasibaigusios nelegalios protesto akcijos lyderių – skandalingai pagarsėjęs A. Lobovas. Jis savamokslis skiepų priešininkas, vakcinas socialiniuose tinkluose vadina cheminėmis bombomis.

Garliavos įvykių veikėjas dukart teistas už automobilių vagystes, taip pat gavęs pusantrų metų laisvės apribojimo bausmę už tai, kad neteisėtai rinko informaciją apie tam tikrus žmonės. Hitlerį ant savo rankos išsitatuiravęs Lobovas šalia Seimo buvo vienas pagrindinių riaušių kurstytojų.

„Man tos kulkos eis kaip saldainiai ir jie nebijo nei vienas dėl to čia stovi“, – sakė A. Lobovas.

REKLAMA

Antivakserių mitingo organizatoriai savo reikalavimus nusiuntė prezidentui Gitanui Nausėdai, tačiau riaušėse prie Seimo kliuvo ir jam.

„Toks prezidentas turėtų atsistoti, visų atsiprašyti, atsiklaupti kelių ir sakyti, tauta, aš atsiprašau, bet jis „p*******s“, to nedaro, kodėl?“ – sakė A. Lobovas.

Nors minia vadina Lietuvos valdžią ir pareigūnus fašistais, pats Lobovas savo telefoną padabinęs nacistine simbolika. Ir mitinge, ir riaušėse randame Tadeušą Vasilevskį „Giboną“, buvusį Vilniaus brigados autoritetą, teistą dėl vagysčių, narkotikų platinimo. Tiesa, jis laikosi atokiau nuo karščiausių vietų, į muštynes nesivelia.

Neramumuose prie Seimo dalyvavo ir Laurynas Ragelskis, kurį dar 2016-aisiais Valstybės saugumo departamentas (VSD) pavadino Rusijos specialiųjų tarnybų įrankiu. Ragelskis bando kenkti Lietuvai ir dabar. Jis riaušių metu filmuoja pareigūnus, fiksuoja medžiagą, kurią perduoda Rusijos ir Lukašenkos propagandos kanalams.

„Čia tarp protestuotojų yra du mano draugai, parlamento nariai Petras Gražulis ir Naglis Puteikis. Aš tik ką paaiškinau mūsų policininkams, kad negerai mušti šiuos Seimo narius, bet jie mušė normalius žmones. Dabar jus žiuri KGB ir Baltarusija, tūkstančiai gyvoje transliacijoje, rytoj busite pirmame Baltarusijos kanale. Kaip Jums ši situacija? Mes pirštais badome i Baltarusiją, o lygiai tą patį darome Lietuvoje“, – filmuodamas vaizdo įrašą rusiškai pasakoja L. Ragelskis.

Šalia Seimo ir Antanas Kandrotas – „Celofanas“, kuris į teisėsaugos akiratį yra patekęs dėl pinigų grobstymo, šešėlinio degalų verslo, kalėjime jau sėdėjęs ir šiuo metu teisiamas dvejose bylose.

Daugiau apie riaušes galite pamatyti TV3 reportaže:

Teismas leido suimti įtariamuosius riaušių byloje

Vilniaus miesto apylinkės teismas, ketvirtadienį nagrinėjantis prokurorų prašymus suimti 26 įtariamuosius dėl riaušių prie Seimo Vilniuje sukėlimo, kol kas leido suimti du asmenis, tris prašymus atmetė.

REKLAMA

Teismo atstovė Gintarė Vosyliūtė BNS informavo, kad du įtariamieji suimti po mėnesį, dėl trijų prašymai atmesti.

Vienam iš jų vietoj suėmimo nutarta skirti kardomąją priemonę – intensyvią priežiūrą.

„Buvo prašoma suimti dviem mėnesiams, bet teismas paskyrė intensyvią priežiūrą dviem mėnesiams“, – BNS sako G. Vosyliūtė. Tai reiškia, kad šis įtariamasis nurodytą terminą turės dėvėti apykoję.

Kiti prokuratūros prašymai dėl suėmimų nagrinėjami toliau.

Kaip skelbė BNS, Vilniaus apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą ir prašo suimti visus 26 įtariamuosius riaušių byloje.

Prašymus nuotoliniu būdu ketvirtadienį nagrinėja Vilniaus miesto apylinkės teismas.

„Įtarimai pareikšti dėl riaušių organizavimo, prašoma suimti nuo vieno iki trijų mėnesių“, – ketvirtadienį BNS sakė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Per riaušes prie Seimo antradienio vakarą sužeista 18 pareigūnų: 12 policininkų ir šeši Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

Be to, per riaušes prie Seimo suniokotos aštuonios transporto priemonės.

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla neatmeta galimybės, kad įtariamųjų vykstant ikiteisminiam tyrimui daugės.

Apie 5 tūkst. žmonių antradienį buvo susirinkę prie Seimo Vilniuje išreikšti nepritarimą Vyriausybės planuojamiems ribojimams, skirtiems imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams ėmus juos atitraukti nuo pastato, kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti buteliai, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos.