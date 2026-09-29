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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sulaikė tris kvaišalų gabenimu įtariamus asmenis – rado 41 kg kanapių

2026-09-29 09:04 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-29 09:04
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Uostamiesčio teisėsaugos pareigūnai, pasitelkę policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kolegas, sulaikė tris kvaišalų gabenimu įtariamus asmenis.

Uostamiesčio teisėsaugos pareigūnai, pasitelkę policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kolegas, sulaikė tris kvaišalų gabenimu įtariamus asmenis.

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Kaip teigiama Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime spaudai, uostamiesčio teisėsaugos atliekamame didelės apimties tarptautiniame ikiteisminiame tyrime šių metų pavasarį Lietuvoje, pasitelkus antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnus, surengta įtariamųjų sulaikymo bei kratų operacija.

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FOTOGALERIJA. Policija

Sulaikyti trys asmenys

Operacijos metu sulaikyti trys asmenys – 46 ir 43 metų vyrai bei 38 metų moteris. Jie įtariami neteisėtu disponavimu labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų, veikiant organizuotoje grupėje.

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Anot policijos, įtariama, kad sulaikytieji organizavo didelių narkotinių medžiagų kiekių įgijimą ir gabenimą keliose Europos valstybėse – 2020 m. rugpjūčio 3 d. Prancūzijos muitinės pareigūnai krovininiame automobilyje rado ir paėmė 34 pakuotes, kuriose bendrai buvo beveik 41 kilogramus kanapių. Paimtų kvaišalų kaina nelegalioje rinkoje gali siekti 410 tūkst. eurų.

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Ikiteisminio tyrimo metu bendradarbiauta su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis, iš kurių gauta tyrimui reikšmingų duomenų.

2026 m. balandžio mėn. Klaipėdoje ir Vilniuje vykdytos sulaikymo bei kratų operacijos metu rasta ir paimta tyrimui reikšmingų daiktų, taip pat laikinai apribotos sulaikytųjų nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą bei transporto priemones.

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Įtarimai pareikšti 46 metų Klaipėdos rajono gyventojui, sulaikymo metu niekur nedirbusiam, 43 metų anksčiau ne kartą teistam klaipėdiečiui, taip pat sulaikymo metu niekur nedirbusiam, bei 38 metų anksčiau neteistai, vienoje bendrovių dirbančiai, klaipėdietei.

(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Klaipėdoje atliekamas tyrimas dėl galimo disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų

Abiem vyrams paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, o moteriai skirtas 15 tūkst. eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

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Tyrimo duomenimis, dalis įtariamųjų siejama su organizuotu nusikalstamumu.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius.

Už neteisėtą disponavimą labai dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų numatytas laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.

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