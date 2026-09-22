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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Narkotikus Rietave platinęs moksleivis išgirdo bausmę

2026-09-22 12:38 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 12:38
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Teismas pilnametį 2-o kurso moksleivį L. J. pripažino kaltu dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti. Per tyrimą buvo nustatyta, kad narkotikai platinti Rietavo savivaldybėje.

Antrankiai BNS Foto

Teismas pilnametį 2-o kurso moksleivį L. J. pripažino kaltu dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti. Per tyrimą buvo nustatyta, kad narkotikai platinti Rietavo savivaldybėje.

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Moksleiviui skirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas 2 metams, nuosprendis jau yra įsiteisėjęs, Eltai pranešė Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Donatas Odinas.

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Bylos duomenimis, L. J. iš nenustatyto asmens įgijo ne mažiau kaip 73,905 g kanapių. Dalį – 4,6 g – jis pardavė kitiems asmenims. Likusią dalį narkotinių medžiagų laikė turėdamas tikslą jas platinti.

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2025 m. gruodžio 21 d. apie 23 val. policijos pareigūnai kelyje Narbutiškė–Akmenskynė, Kretingos rajone esančio Alko kaimo ribose, sustabdė automobilį „VW Passat“. L. J. važiavo priekinėje keleivio vietoje.

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Pareigūnai pastebėjo, kad nuo jaunuolio sklinda specifinis kanapių kvapas. Tikrinant įtariamąjį, jis iš tarpkojo išėmė paketą su kanapėmis. Toliau tikrinant asmenį, iš jo kairės kelnių klešnės iškrito dar vienas juodas polietileninis maišelis ir keli paketėliai su kanapėmis. Iš viso iš L. J. buvo paimta 50 paketėlių su galimai narkotine medžiaga.

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Kaip teisme paaiškino pats L. J., pamatęs, kad policijos pareigūnai juos pradėjo stabdyti, jis iš striukės kišenėje turėtų kanapių dalį įsidėjo į apatinius prie kirkšnies ir laikė prie savęs. Pareigūnams jį patikrinus, narkotines medžiagas jis išėmė. Vėliau, nuvykus į jo gyvenamąją vietą, įtariamasis pareigūnams geranoriškai parodė ir atidavė ten laikytas narkotines medžiagas.

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Narkotikus platino naudodamasis „Snapchat“, „Telegram“ ir „Facebook Messenger“ 

Atlikus kratą moksleivio gyvenamojoje vietoje, jo kambaryje buvo rasti 47 paketėliai su kanapėmis ir kanapių derva. Narkotinės medžiagos buvo laikomos trijose pakuotėse – dviejose kartoninėse dėžutėse ir plastikiniame maišelyje. Taip pat rastos elektroninės kišeninės svarstyklės.

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Specialisto išvadoje nustatyta, kad iš L. J. paimtose pakuotėse buvo 15,393 g kanapių dervos ir iš viso 69,305 g kanapių. Kartu su automobilyje rastais 5,394 g kanapių įtariamasis neteisėtai disponavo daugiau kaip 89 gramais narkotinių medžiagų.

Byloje taip pat nustatyta, kad moksleivis narkotines medžiagas platino naudodamasis momentinių pranešimų programėlėmis. Jo telefone „Snapchat“, „Telegram“ ir „Facebook Messenger“ buvo rasta susirašinėjimų apie narkotinių medžiagų pardavimą ir įgijimą. Tyrimo metu nustatyta, kad narkotines medžiagas jis pardavinėjo Rietavo savivaldybėje, o dalis už jas gautų pinigų buvo pervedama į jo asmeninę banko sąskaitą.

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Teisme L. J. savo kaltę pripažino visiškai ir nuoširdžiai gailėjosi dėl padaryto nusikaltimo. Jis nurodė, kad narkotines medžiagas pradėjo pardavinėti susigundęs galimybe lengvai užsidirbti. Pasak L. J., narkotinių medžiagų platinimu jis užsiėmė apie du mėnesius.

Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgė į tai, kad L. J. nusikalto būdamas neteistas, yra jauno amžiaus, mokosi, kaltę pripažino ir nuoširdžiai gailėjosi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. 

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Kartu teismas įvertino nusikalstamos veikos pobūdį ir tai, kad už Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę nuo 2 iki 8 metų.

Teismas L. J. skyrė 2 metų laisvės atėmimo bausmę, ji sumažinta vienu trečdaliu – iki 1 metų 4 mėnesių, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu L. J. įpareigotas tęsti mokslą ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

Nuosprendžiui įsiteisėjus, teismas nurodė konfiskuoti ir sunaikinti rastas narkotines medžiagas, jų pakuotes bei elektronines kišenines svarstykles.

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