Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sukrečianti situacija: daugelyje šalies darželių ir mokyklų nustatyti pažeidimai

2025-10-31 15:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 15:30

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) šiemet patikrino 251 ikimokyklinės įstaigos ir 254 mokyklų maisto tvarkymo skyrius. Patikrinimų rezultatai rodo, kad daugelis įstaigų nesilaiko nustatytų maitinimo ir higienos reikalavimų.

Mokyklos valgykla (tv3.lt koliažas)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) šiemet patikrino 251 ikimokyklinės įstaigos ir 254 mokyklų maisto tvarkymo skyrius. Patikrinimų rezultatai rodo, kad daugelis įstaigų nesilaiko nustatytų maitinimo ir higienos reikalavimų.

REKLAMA
0

Pažeidimai buvo fiksuoti beveik pusėje šalies darželių. Pasak VMVT, dažniausiai nustatyti pažeidimai buvo susiję su higienos ir technologinių procesų nesilaikymu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nepaisoma nustatytų receptūrų, netinkamos patiekalų laikymo sąlygos, nesilaikoma savikontrolės reikalavimų. 14-oje ikimokyklinių įstaigų rasti pasibaigusio galiojimo maisto produktai arba produktai, kuriuos vaikų mitybai vartoti draudžiama. Dėl nustatytų pažeidimų įstaigoms taikytos atitinkamos baudos“, – pranešime nurodė tarnyba.

REKLAMA
REKLAMA

Šiemet iš viso gauti 64 pranešimai dėl darželių maitinimo kokybės, iš kurių 17 proc. pasitvirtino. 

REKLAMA

Tarnybos teigimu, dar daugiau pažeidimų nustatyta mokyklų valgyklose ar užkandinėse – net 66 proc. patikrintų vietų neatitiko keliamų reikalavimų. 

Dažniausiai buvo fiksuoti higienos, technologijų bei savikontrolės trūkumai, taip pat pasitaikė atvejų, kai vaikams maitinti buvo naudoti pasibaigusio galiojimo ar draudžiami produktai. Dėl šių pažeidimų tarnyba taip pat pritaikė administracinio poveikio priemones.  

Dėl maitinimo mokyklose VMVT šiemet gavo 65 pranešimus, iš kurių 15 proc. pasitvirtino. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų