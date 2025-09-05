Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mokyklose nuo spalio – nemokami vaisiai, daržovės ir pieno produktai: štai kas gaus

2025-09-05 13:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 13:34

Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas pratęsė vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą. Šiais mokslo metais jai įgyvendinti bus skiriama 5,33 mln. eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

Moksleiviai, mokykla (nuotr. 123rf.com)

0

Pratęsus programą, jau nuo spalio 1 dienos ikimokyklines ugdymo įstaigas lankantys vaikai bei pradinių klasių mokiniai toliau gaus ekologiškų arba pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą išaugintų ar pagamintų produktų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministerijos duomenimis, programoje dalyvauja 1,4 tūkst. vaikų ugdymo įstaigų, produktus gauna per 230 tūkst. vaikų.

Vaikai, lankantys ikimokyklines ugdymo įstaigas, ir pradinių klasių mokiniai pagal šią programą gaus ekologiškų obuolių, morkų, kriaušių, sulčių ir geriamojo pieno bei pieno produktų: jogurto, šviežio ir brandinto sūrio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

