STT nusprendė nepradėti tyrimo dėl nacionalinio stadiono Vilniuje projekto bei savivaldybės veiksmų

„Toks sprendimas priimtas nenustačius nusikalstamų veikų – piktnaudžiavimo, tarnybos pareigų neatlikimo ir turto iššvaistymo požymių“, – BNS sakė STT atstovė spaudai Renata Keblienė.
Į teisėsaugą kreipėsi nepriklausomas sostinės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis.
Kaip rugpjūčio pabaigoje skelbė portalas „15min“, politikas prašė pradėti ikiteisminį tyrimą ir įvertinti Vilniaus savivaldybės veiksmus dėl galimų nusikalstamų veikų – piktnaudžiavimo tarnybine padėti, tarnybos pareigų neatlikimo, turto išvaistymo ar neteisėto privačių interesų protegavimo.
Rašte politikas minėjo liepos pabaigoje priimtą Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, jog nacionalinio stadiono koncesijos sutartis 1,5 metų vykdyta be garantijų valstybei. Anot A. Nemunaičio, sostinės meras bei administracijos direktorius teigdami, jog yra užtikrintos garantijos, „toleravo bei gynė veiksmus, kurie pripažinti neskaidriais“.
Be to, teisėsaugos jis prašė įvertinti, ar stadiono statyba birželio pabaigoje teisėtai atnaujinta balandį pasibaigus jo žemės sklypo nuomos sutarčiai, taip pat ištirti ir savivaldybės tarybos sprendimą, priimtą atgaline data, – nuo balandžio 7 dienos atleisti koncesininkę nuo žemės nuomos mokesčio.
Tuo metu savivaldybės administracijos atstovė rugpjūčio pabaigoje vykusiame tarybos posėdyje teigė, kad lengvata yra numatyta dar 2021 metais pasirašytoje stadiono koncesijos sutartyje, o jeigu atleidimas nuo žemės mokesčio nebūtų patvirtintas, savivaldybė įsipareigotų kompensuoti išlaidas.
BNS rašė, kad sostinės taryba rugpjūčio pabaigoje pratęsė žemės sklypo nuomos sutartį. Jos galiojimas buvo pasibaigęs balandžio 6 dieną.
Tuomet savivaldybė BNS sakė, kad projekto vystytojas pagal koncesijos susitarimą turi teisę naudotis žemės sklypu, nors jo nuomos sutartis tuomet buvo pasibaigusi, todėl darbai buvo atliekami teisėtai.
Kaip skelbė BNS, birželio pabaigoje „Hanner“ baigė derybas su „BaltCap“ dėl projekto perėmimo, taip pat susitarė su statybos įmonėmis „Naresta“ ir „Kalvasta statyba“ dėl projekto rangos.
Sutarta, kad „Naresta“ už 70 mln. eurų statys pagrindinį stadioną, dvi futbolo aikšteles bei magistralinius inžinerinius tinklus, o „Kalvasta statyba“ už 47,5 mln. eurų statys likusius objektus, tarp kurių – ir arena.
Vilniaus miesto taryba pernai rugpjūtį pritarė koncesijos sutarties pakeitimams – pakeitus rizikų pasidalijimą, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155,1 mln. eurų.
Vilniaus savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su įmone Vilniaus daugiafunkcis kompleksas 2021 metų spalį pasirašė 25 metų trukmės koncesijos sutartį.
