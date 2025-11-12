 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sprogimas Lentvaryje: sužalotas žmogus

2025-11-12 10:35 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 10:35

Lentvaryje trečiadienį name sprogo dujų balionas, sužalotas vienas žmogus.

Dujų balionas (Aplinkos ministerijos nuotr.)

Lentvaryje trečiadienį name sprogo dujų balionas, sužalotas vienas žmogus.

0

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Sonata Kukienė Eltai teigė, kad 9.24 val. gautas pranešimas apie tai, jog Lentvaryje, name, sprogo dujų balionas.

„Pranešta, kad sužalotas vienas žmogus“, – sakė PAGD atstovė.

Anot S. Kukienės, po sprogimo name kilo gaisras. Liepsnas malšina keturios ugniagesių autocisternos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

