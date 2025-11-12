Sprogimas Lentvaryje: sužalotas žmogus

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Sonata Kukienė Eltai teigė, kad 9.24 val. gautas pranešimas apie tai, jog Lentvaryje, name, sprogo dujų balionas.
„Pranešta, kad sužalotas vienas žmogus“, – sakė PAGD atstovė.
Anot S. Kukienės, po sprogimo name kilo gaisras. Liepsnas malšina keturios ugniagesių autocisternos.
