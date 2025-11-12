 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kadrai iš sprogimo vietos Trakų rajone: žmogus vos liko gyvas, dužo namo langai ir durys – vyksta skubi operacija

Atnaujinta 11.18 val.
2025-11-12 10:35 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-12 10:35

Trakų rajone, Lentvaryje, trečiadienį name sprogo dujų balionas ir kilo gaisras, sužalotas vienas žmogus. 

Trakų rajone, Lentvaryje, trečiadienį name sprogo dujų balionas ir kilo gaisras, sužalotas vienas žmogus. 

REKLAMA
5

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Sonata Kukienė Eltai teigė, kad 9.24 val. gautas pranešimas apie tai, jog Lentvaryje, name, sprogo dujų balionas.

Sprogimas Lentvaryje
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sprogimas Lentvaryje

„Pranešta, kad sužalotas vienas žmogus“, – sakė PAGD atstovė.

Visgi, anot S. Kukienės, nėra aišku, ar minėtas asmuo nukentėjo dėl kilusio gaisro.

Po sprogimo dviejų aukštų name kilo didelis gaisras – baisi nelaimė apgriovė pastatą, išgriuvo mūrinis kampas. Dužo langai, durys.

Liepsnas malšina keturios ugniagesių autocisternos.

Sustabdytas gaisro plitimas

PAGD duomenimis, 11.04 val. sustabdytas gaisro plitimas, tačiau pačios liepsnos dar nėra užgesintos.

Pasak S. Kukienės, ugniagesiams lokalizavus gaisrą, apsaugoti šalia gyvenamojo namo esantys kiti pastatai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų