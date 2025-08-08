Specialusis liudytojas „čekiukų byloje“ Eugenijus Sabutis sako esąs įsitikinęs, jog nieko nepažeidė

„Specialiojo liudytojo statusas nėra nei kaltinimas, nei nuosprendis. Neabejoju Lietuvos teisėsaugos institucijomis, esu pasiruošęs atsakyti į visus man užduotus klausimus“, – feisbuke parašė E. Sabutis.
„Esu įsitikinęs, kad jokių įstatymų nepažeidžiau“, – pridūrė jis.
Prokuratūra BNS penktadienį patvirtino, kad E. Sabučiui specialiojo liudytojo statusas „čekiukų“ byloje suteiktas tiriant jo kaip buvusio Jonavos rajono savivaldybės nario kanceliarinių lėšų naudojimą. Pirmasis apie tai pranešė portalas „Lrytas“.
Specialiojo liudytojo statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.
Tiriamu laikotarpiu E. Sabutis Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas ėjo 2019–2020 metais, o po to buvo išrinktas į Seimą.
2024 metais Seimo rinkimus laimėjus socialdemokratams, politikas paskirtas susisiekimo ministru.
BNS rašė, kad šią savaitę E. Sabutis buvo svarstomas tarp pretendentų tapti ministru pirmininku atsistatydinus Gintautui Paluckui, tačiau paskutinę akimirką socialdemokratų prezidiumo posėdyje atsiėmė savo kandidatūrą. Partija į pareigas nominavo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
