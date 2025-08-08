Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Specialusis liudytojas „čekiukų byloje“ Eugenijus Sabutis sako esąs įsitikinęs, jog nieko nepažeidė

2025-08-08 19:17 / šaltinis: BNS
2025-08-08 19:17

Specialiuoju liudytoju „čekiukų“ byloje tapęs susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis penktadienį pareiškė esąs įsitikinęs, kad įstatymų nepažeidė, ir žada atsakyti į visus jam užduotus klausimus.

Eugenijus Sabutis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Specialiuoju liudytoju „čekiukų“ byloje tapęs susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis penktadienį pareiškė esąs įsitikinęs, kad įstatymų nepažeidė, ir žada atsakyti į visus jam užduotus klausimus.

REKLAMA
0

„Specialiojo liudytojo statusas nėra nei kaltinimas, nei nuosprendis. Neabejoju Lietuvos teisėsaugos institucijomis, esu pasiruošęs atsakyti į visus man užduotus klausimus“, – feisbuke parašė E. Sabutis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esu įsitikinęs, kad jokių įstatymų nepažeidžiau“, – pridūrė jis.

Prokuratūra BNS penktadienį patvirtino, kad E. Sabučiui specialiojo liudytojo statusas „čekiukų“ byloje suteiktas tiriant jo kaip buvusio Jonavos rajono savivaldybės nario kanceliarinių lėšų naudojimą. Pirmasis apie tai pranešė portalas „Lrytas“.

REKLAMA
REKLAMA

Specialiojo liudytojo statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.

REKLAMA

Tiriamu laikotarpiu E. Sabutis Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas ėjo 2019–2020 metais, o po to buvo išrinktas į Seimą.

2024 metais Seimo rinkimus laimėjus socialdemokratams, politikas paskirtas susisiekimo ministru.

BNS rašė, kad šią savaitę E. Sabutis buvo svarstomas tarp pretendentų tapti ministru pirmininku atsistatydinus Gintautui Paluckui, tačiau paskutinę akimirką socialdemokratų prezidiumo posėdyje atsiėmė savo kandidatūrą. Partija į pareigas nominavo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų