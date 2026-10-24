Socialdemokratų idėją įteisinti senelių dienas remia profsąjungos, verslas nepritaria

Darbo kodekso pakeitimais vadinamaisiais seneldieniais siūloma leisti pasinaudoti darbuotojams, turintiems anūkų iki 14 metų.
Pataisas Seimui ketinama pateikti lapkritį, o jas svarstyti sausį, Seimo neeilinėje sesijoje.
Kaip BNS sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjas Ignas Dobrovolskas, ministerija iš esmės palankiai vertina iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti šeimos narių tarpusavio pagalbą ir sudaryti geresnes galimybes derinti darbo bei šeimos įsipareigojimus.
„Kartu pažymėtina, kad konkretus siūlomas teisinis reguliavimas turėtų būti išsamiau įvertintas, atsižvelgiant į jo praktinio įgyvendinimo galimybes, finansinę naštą darbdaviams ir suderinamumą su galiojančiomis Darbo kodekso nuostatomis. Svarbu, kad siūlomos priemonės būtų veiksmingos, proporcingos ir nesukurtų neproporcingos administracinės naštos“, – komentare BNS teigė jis.
Sutiktų ir su viena diena
Pataisas parėmusi socialdemokratė Jūratė Zailskienė mano, kad tokia senelių bendravimo su anūkais forma reikalinga, o dėl kompromiso užtektų bent vienos dienos.
„Čia eina kalba apie šeimą ir tai galėtų būti nors viena diena metuose ir tai parodytų požiūrį į šeimą, kad seneliai galėtų kad ir vieną dieną per metus, bet skirti anūkų priežiūrai – įsivaizduokime, anūkas yra, seneliai gyvena Prienuose, anūkas Klaipėdoj, bet gal nors kartą pasiėmę penktadienį jau galėtų praleist ilgesnį savaitgalį su anūkais“, – BNS teigė buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
„Tai parodytų valstybės ir verslo požiūrį į šeimą, nes šeima yra plati sąvoka – ne tik tėvai ir vaikai“, – teigė J. Zailskienė.
Ji sutinka, kad tokių dienų įteisinimas būtų našta verslui, bet tikisi jo solidarumo.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji vadovė Dalia Jakutavičė BNS teigė pritarianti tokiai iniciatyvai: „Viskas gerai, kas darbuotojui į naudą, bet norėtumėm kažką pasilikti įtraukti ir į kolektyvines sutartis, nes jeigu į kodeksą viską sudedam, tada kolektyvinėse nelabai turėsime, dėl ko sutarti“.
Tačiau profsąjungų atstovė pabrėžė, kad iki šiol nebuvo diskusijos dėl atvejų kolektyvinėse sutartyse, kada laisvos dienos darbdavio sąskaita būtų suteikiamos dirbantiems seneliams.
Pasak jos, neseniai buvusiame „50+“ darbo grupės prie Trišalės tarybos pasitarime darbdaviai siūlė naikinti lengvatas vyresnio amžiaus darbuotojams, kad jie būtų patrauklesni darbo rinkai.
D. Jakutavičės teigimu, priėmus naują tvarką vėl bus sunku identifikuoti, ar tikrai seneliai tą laiką leis su anūkais: „Jie galės savo reikmėms jas panaudoti, kaip su mamadieniais yra“.
Dalis politikų: nukentėtų ir verslas, ir valstybė
Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė kritikuoja siūlymą ir jį vadina „lengva ranka dalinimu iš svetimos kišenės“.
„Ypač lengvai tokie dalykai dalinami, kai nereikia sukti galvos, o kaip tai veiks ekonomiką, kas padengs darbdaviui kaštus. Šokinėjimas prie atsitiktinių idėjų, kuriomis siekiama tik populiarumo, dėmesio, nėra rimta šeimos politika“, – BNS teigė parlamentaras.
Be kita ko, jis pasigedo problemos pagrindimo ir jos masto: „Nepateikia nei statistikos, nei paskaičiavimų, kiek tai kainuotų“.
M. Lingė įsitikinęs, kad tokių atsitiktinių priemonių įteisinimas darytų meškos paslaugą patiems seneliams, kurių dauguma jau senjorai: „Tikėtina, darbdaviai vertintų kaštus ir vengtų išlaikyti vyresnius darbuotojus darbo rinkoje.“
Tuo metu Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas demokratas Tomas Tomilinas įsitikinęs, kad siūlomos keturios dienos yra daugoka.
„Pakankamai skeptiškai žiūriu į tą pataisą, bent jau preliminariai, apie ją nebuvo kalbos jokiame koalicijos formate“, – teigė jis.
„Mano prognozė, kad nei Vyriausybė, nei koalicija tokiam dalykui neturi valios. Matome, kokia yra įtampa darbo rinkoje: nemažėjantis nedarbas, migracijos srautų mažinimas. Sunku įsivaizduoti, kad pavyktų socialinio dialogo būdu susitarti dėl tokių dalykų“, – teigė parlamnetaras.
Jis, be kita ko, įsitikinęs, kad tokias pataisas paskatino artėjantys savivaldos rinkimai: „Pamalonins žmones, tuo labiau, kad nereikia jokių išlaidų biudžete numatyti“.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas BNS teigė irgi skeptiškai vertinantis tokius pokyčius: „Pirmiausia dėl tokių pataisų reikėtų padiskutuoti Trišalėje taryboje, tada registruoti.“
Parlamentaro teigimu, tokiais pasiūlymais tolinami tėvai nuo vaikų: „Vaikų auklėjime tėvus keičia seneliais – ir ligos atveju, ir dabar priežiūra. O šnekame apie šeimos stiprinimą. Jeigu jauni žmonės nori grįžti į darbo rinką, tada turime eiti europiniu keliu – šiek tiek trumpinti vaiko priežiūros laikotarpį, kuris priartėtų prie vidutinio Europos Sąjungoje“.
Pasak jo, įteisinus tokias dienas nukentėtų ir verslas, ir valstybė.
„Kažkas gi vis tiek turi dirbti. Tai arba nepagamintas produktas, arba kaštai auga. Tada šituos kaštus surašys (verslas – BNS) į išlaidas, tada atlyginimai nedidės. Viskas yra susieta. Nėra taip, kad šitas veikia atskirai, o šitas irgi atskirai“, – kalbėjo A. Sysas.
Verslas: nori pamaloninti rinkėją
Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė BNS teigė nematanti „jokių konstruktyvių argumentų“, kodėl tokių dienų seneliams reikia. Pasak jos, pataisos tėra politikų noras prieš savivaldos rinkimus „truputį pamaloninti rinkėją“.
„Vienareikšmiškai nepriimame labai džiugiai. Atrodo, Seimas jau įsivažiavo su tais laisvadieniais, o jau ir taip šiuo metu mes turime bene dosniausią mamadienių ir tėvadienių sistemą Europoje, niekas tokios neturi“, – pažymėjo I. Rizgelė.
„Norėtųsi, kad paieškotume balanso, o ne tiesiog didintumėme tuos laisvadienius iki begalybės. Nes reikia suprasti, kad ta iniciatyva bus finansuojama iš darbdavių kišenės. Nemanome, kad atsakinga be konsultacijų su verslu tuos laisvadienius plėsti“, – BNS kalbėjo Verslo konfederacijos vadovė.
I. Rizgelės teigimu, darbo jėgos trūkstant seneliams leisti pasiimti apmokamas laisvas dienas verslui būtų dar vienas papildomas apsunkinimas ir padidintų kaštų eilutę pačiu netinkamiausiu metu.
„Tos eilutės dabar ir taip yra galvos skausmas dėl kuro ir kitų dalykų“, – BNS kalbėjo Lietuvos verslo konfederacijos vadovė.
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