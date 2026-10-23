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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

2026 m. lapkričio 8 d. pirmalaikių rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą kandidatų debatai

2026-10-23 17:35 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-23 17:35
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Tai speciali laida, kurioje vienmandatės Nalšios šiaurinės rinkimų apygardos Nr. 52 kandidatai į Seimo narius diskutuoja valstybei aktualiausiomis temomis, išsako savo poziciją visuomenei svarbiais klausimais.

Rinkimai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Tai speciali laida, kurioje vienmandatės Nalšios šiaurinės rinkimų apygardos Nr. 52 kandidatai į Seimo narius diskutuoja valstybei aktualiausiomis temomis, išsako savo poziciją visuomenei svarbiais klausimais.

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Kandidatų debatuose dalyvauja:

  • Giedrius Dainys – Centro dešinės sąjunga
  • Gintautas Kindurys – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
  • Vladislavas Kondratovičius – Lietuvos socialdemokratų partija
  • Nikolajus Lebedevičius – Lietuvos regionų partija
  • Mėta Paulauskė – Liberalų sąjūdis
  • Antanas Šakalys – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“
  • Andrej Šildiajėv – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Dalia Štraupaitė – Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai).

Laidos vedėjas – Edmundas Jakilaitis.

Speciali laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos.

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