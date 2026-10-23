2026 m. lapkričio 8 d. pirmalaikių rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą kandidatų debatai

Kandidatų debatuose dalyvauja:
- Giedrius Dainys – Centro dešinės sąjunga
- Gintautas Kindurys – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
- Vladislavas Kondratovičius – Lietuvos socialdemokratų partija
- Nikolajus Lebedevičius – Lietuvos regionų partija
- Mėta Paulauskė – Liberalų sąjūdis
- Antanas Šakalys – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“
- Andrej Šildiajėv – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Dalia Štraupaitė – Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai).
Laidos vedėjas – Edmundas Jakilaitis.
Speciali laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos.
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