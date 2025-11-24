ŠMSM: egzaminų kartelė mažinama iki 25 taškų, pratęsiamas svarbus terminas

Taip pat iki kitų metų vasario 15 dienos pratęsiamas terminas pasirinkti, kokius egzaminus norės laikyti abiturientai. Anksčiau šis terminas buvo lapkričio 25-oji.
Be kita ko, šiais mokslo metais abiturientams pirmą kartą bus leidžiama dar tais pačiais metais perlaikyti ne tik neišlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros, bet ir matematikos valstybinį brandos egzaminą.
Pasak ministerijos, kartelę nuspręsta mažint, kadangi egzaminas turi būti įveikiamas ne tik „akademinių gimnazijų ar korepetitorių“ ugdomiems abiturientams, bet ir kitiems besimokantiesiems.
„Laikinai, kol bus peržiūrėtos ugdymo programos, mokyklos aprūpintos vadovėliais, subalansuotos egzaminų užduotys nekeičiant reikalavimų aukštesnio lygmens pasiekimams, reikalingiems stoti į aukštąsias mokyklas, sudarome galimybes ne tik geriausiai besimokantiems abiturientams gauti brandos atestatus. Ministerija jau imasi priemonių šiems laikiniems sunkumams pašalinti“, – pranešime cituojamas švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius.
Pranešama, kad 25 taškų išlaikymo riba nustatoma dvejiems metams iki 2027 metų rugpjūčio, o dėl tolesnių planų ministerija dar žada diskutuoti.
Anot ministerijos, ateinančioje VBE sesijoje valstybinio brandos egzamino pirmąją dalį galės perlaikyti tik tie abiturientai, kurie pernai mokydamiesi vienuoliktoje klasėje negalėjo to padaryti dėl mokyklų klaidų.
ŠMSM taip pat pranešė, kad įveda viešą elektroninę sistemą abiturientų egzaminų pasirinkimams ir pasirinktų egzaminų įvedimo klaidoms taisyti. Nuo šiol patys vienuoliktokai ir dvyliktokai galės pasitikrinti, ar mokykla nesuklydo ir juos užregistravo į pasirinktus egzaminus.
Taip pat suteikiama galimybė VBE laikymą atidėti pakartotinei sesijai mokyklos vadovo įsakymu dėl objektyvių priežasčių, tokių, kaip stojamieji egzaminai į užsienio aukštąsias mokyklas. Iki šiol nukelti egzaminą į pakartotinę sesiją buvo galima tik dėl ligos ar artimo žmogaus netekties.
ŠMSM skelbia, jog griežtinamas egzaminų vertinimas, tam, kad mokiniai užduotis atliktų sąžiningai, į kompiuterius įdiegiama programinė įranga, ribojanti galimybes naudotis pašaline informacija.
Šie pokyčiai numatyti švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės pasirašytame 2026 metų valstybinių brandos egzaminų tvarkos apraše.
Tvarką keisti ministerija ėmėsi įvertinusi praėjusią egzaminų sesiją ir jos metu iškilusias klaidas.
BNS rašė, kad liepą paskelbus šių metų valstybinių brandos egzaminų rezultatus, paaiškėjo, jog kiekvienam abiturientui prie kiekvieno egzamino, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, rezultato pridėta po dešimt taškų.
Vertinimo komiteto pirmininkas, viceministras J. Petkevičius tuomet teigė, kad nepridėjus taškų, būtų itin didelis neišlaikiusiųjų skaičius.
R. Popovienė tikino, kad rezultatų padidinimas maždaug 4 tūkst. abiturientų leido išlaikyti valstybinį matematikos egzaminą ir įstoti į aukštąsias mokyklas.
Tačiau šis sprendimas sulaukė kritikos dėl to, kad apsunkina konkurenciją stoti į universitetus tiems abiturientams, kurie surinko šimtukus ir aukštus balus be pridėtų taškų.
Šiais mokslo metais stojantiesiems į aukštąsias mokyklas reikės būti išlaikius ne mažiau kaip tris VBE – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną stojančiojo laisvai pasirinktą.
Išimtis taikoma stojantiesiems į menų studijas – jiems nereikės laikyti matematikos egzamino, pastarasis nuo 2024 metų visiems kitiems yra privalomas stojant į aukštąją mokyklą.
