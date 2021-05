Skvernelis kirto Šimašiui: apgailėtina, gal reiktų sostinę perkelti kažkur kitur

„Tai yra apgailėtina. Aš nemanau, kad sostinė nenori [paminklo]. Nenori sostinės meras ir valdančioji dauguma. Vytis – Kaune, Smetonos paminklas Palangoje, nacionalinis stadionas Kaune, koncertų salė kažkur irgi Klaipėdoje atsiras. Tai ir sostinę gal reikėtų kažkur kitur perkelti?“, – Seime susirinkusiems žurnalistams antradienį sakė S. Skvernelis.

Jo teigimu, konkursą laimėjęs paminklas ir vieta išrinkti nesikišant politikams, tad S. Skvernelis apgailestavo, kad šis paminklas neranda vietos Vilniuje.

„Tai yra apgailėtina“, – pakartojo S. Skvernelis.

Paminklą A. Smetonai planuota pastatyti Vilniuje prie Gedimino prospekte 13-uoju numeriu pažymėto pastato, kitapus Vinco Kudirkos aikštės.

Vilniaus savivaldybės taryba balandžio pradžioje priėmė rezoliuciją, kuria prašoma Vyriausybės stabdyti konkurso rezultatų įgyvendinimą, nes jos atstovai nebuvo įtraukti į Kultūros ministerijos organizuoto projekto konkurso komisijos sudėtį, o projektams pateikti skirta per mažai laiko.

Be to, taryba įsipareigojo per du mėnesius apsvarstyti ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl alternatyvių vietų paminklui prezidentui Antanui Smetonai pastatyti.

Minėtoje vietoje 1918-aisiais stovėjusiame, iki šių dienų neišlikusiame pastate dirbo Lietuvos Valstybės Taryba, jos pirmininko pareigas ėjo A. Smetona, taip pat veikė Lietuvos valstybės pirmieji Ministrų kabinetai, vadovaujami Augustino Voldemaro ir Mykolo Šleževičiaus.

Čia pradėtas leisti ir nepriklausomos Lietuvos pagrindinių valstybės įstatymų ir valdžios įsakymų periodinis informacinis leidinys „Laikinosios Vyriausybės žinios“.

Norą pastatyti konkursą laimėjusį paminklą išreiškė Palanga.

A. Smetona Lietuvos prezidento pareigas ėjo 1919–1920 ir 1926–1940 metais. Jis žuvo 1944 metais, kilus gaisrui namuose Jungtinėse Valstijose.

Lietuviai pripažįsta A. Smetonos nuopelnus dėl atkurto Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo tarpukariu, valstybės pažangos tuo metu, tačiau kartais prieštaringų vertinimų sulaukia jo atėjimas į valdžią perversmo būdu ir pasitraukimas iš Lietuvos sovietų okupacijos akivaizdoje.