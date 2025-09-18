Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis: didžiausia intriga – ar prezidentas priims teroristą, ar ne

2025-09-18 10:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 10:35

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiajam patarėjui Frederikui Jansonui palyginus ultimatumus keliantį Remigijų Žemaitaitį su teroristu, valdančiojoje daugumoje dirbusios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis sako – koalicijai prašantis susitikimo su šalies vadovu, bus įdomu pamatyti, ar į Prezidentūrą bus priimtas ir „Nemuno aušros“ pirmininkas.

R. Žemaitaitis ir S. Skvernelis (tv3.lt koliažas)

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiajam patarėjui Frederikui Jansonui palyginus ultimatumus keliantį Remigijų Žemaitaitį su teroristu, valdančiojoje daugumoje dirbusios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" vadovas Saulius Skvernelis sako – koalicijai prašantis susitikimo su šalies vadovu, bus įdomu pamatyti, ar į Prezidentūrą bus priimtas ir „Nemuno aušros" pirmininkas.

2

„Šiandien turbūt didžiausia intriga bus, ar prezidentas priims teroristą, ar ne. Tai man įdomu“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė S. Skvernelis, referuodamas į ankstesnius F. Jansono pasisakymus.

„Jeigu ką, tai pasiruošę paskambinti Antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“, kad į Prezidentūrą eina teroristas“, – ironizavo politikas.

