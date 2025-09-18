Skvernelis: didžiausia intriga – ar prezidentas priims teroristą, ar ne

„Šiandien turbūt didžiausia intriga bus, ar prezidentas priims teroristą, ar ne. Tai man įdomu“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė S. Skvernelis, referuodamas į ankstesnius F. Jansono pasisakymus.
„Jeigu ką, tai pasiruošę paskambinti Antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“, kad į Prezidentūrą eina teroristas“, – ironizavo politikas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!