Skrydis į lietuvių pamėgtą kurortą virto siaubo filmu: „Įkando vienam įgulos nariui, o kitam trenkė“

„Ryanair“ oro linijų lėktuvu skridęs iš Liverpulio į Tenerifę keleivis trenkė jį sutramdyti bandžiusiam stiuordui.

Po to, kai liepos 4 d. policininkams buvo pranešta apie chuliganiškai besielgiantį keleivį, atostogų lėktuvas turėjo neplanuotai sustoti Santjago de Kompostela mieste, rašė „The Mirror“.

Paviešintoje video medžiagoje matosi, kad stiuordas norėjo sustabdyti juodais marškinėliais vilkintį vyrą, siekusį virš galvos esančios kabinos.

Netrukus vyras patraukė stiuordo ranką ir trenkė jam į veidą.

Keletas lėktuve sėdėjusių žmonių atskubėjo į pagalbą, tačiau tuomet nieko nelaukęs keleivis, sėdėjęs priešais, smogė neblaiviam smurtautojui.

A fight broke out between passengers on #Ryanair's flight #FR4346 from #Liverpool to #Tenerife,on July 4. The crew was forced to divert to #Santiago de Compostela Airport,#Spain.The captain ordered the passengers involved in the fight to leave the aircraft.



🎥 via @controladores pic.twitter.com/0yoGZTwgtY