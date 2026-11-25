„Galiu labai atsakingai pasakyti: VSAT nėra sisteminės korupcijos. Turime labai aiškią programą, kaip kovoti su korupcijos apraiškomis tarnybos viduje. Šiemet nustatėme 14 tokių pareigūnų. Deja, kaip ir visi organizmai, organizacijos irgi suserga. Mes patys tas apraiškas nustatome, bet kad tai sisteminė korupcija – niekaip nesutikčiau“, – LRT televizijai trečiadienį sakė D. Škarnulis.
„Mano paties, komandos ir kitų vadovų nepakantumas korupcijai yra didelis. Visą laiką dėjau pastangas, skyriau daug dėmesio ir galiu užtikrinti, kad kovai su korupcija bus skiriamas didelis dėmesys. Jokių dangstymų tikrai nėra ir nebus“, – pabrėžė jis.
D. Škarnulis taip pat sakė pasitikintis VSAT Imuniteto valdyba, vadindamas ją labai profesionalia.
Kiek anksčiau trečiadienį VSAT nurodė vertinanti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės Vilmos Danauskienės paskelbtą informaciją apie galimą pasieniečių korupciją.
Pasieniečių teigimu, aplinkybes dėl paviešintos informacijos tikslina Specialiųjų tyrimų tarnyba, o VSAT „paraleliai vertina paskelbtą informaciją ir sprendžia klausimą dėl tarnybos dalykinės reputacijos ir autoriteto gynybos teisinėmis priemonėmis“.
Politikė socialiniame tinkle „Facebook“ teigė praėjusį pirmadienį iš VSAT pareigūnų gavusi informacijos apie Imuniteto valdybos kolegų pasiūlymus ignoruoti cigarečių kontrabandą.
Anot jos, VSAT naujokai tvirtino patiriantys spaudimą dėl galimo sekimo, bylų fabrikavimo, jeigu tokių pasiūlymų nepriima. Politikės tvirtinimu, pareigūnai pateikė konkrečias pavardes ir aplinkybes, galbūt susijusias su korupcija.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareikalavo, kad šie pranešimai būtų ištirti.
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