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Skaisgirytė apie Budrio vizitus į regionus: labai nebloga praktika

2026-10-13 08:52 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-13 08:52
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 Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui sulaukiant kritikos dėl vizitų į regionus, prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad tokia praktika yra labai nebloga.  

Medininkų tragedijos 35-ųjų metinių minėjimas (nuotr. R. Riabovo/BNS)
GALERIJA (19)

 Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui sulaukiant kritikos dėl vizitų į regionus, prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad tokia praktika yra labai nebloga.  

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„Niekas nedraudžia ministrui keliauti po Lietuvą, susitikti su gyventojais. Beje, sakyčiau, tai yra labai nebloga praktika“, – „Žinių radijui“ sakė A. Skaisgirytė. 

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Prezidento patarėja apie Budrio vizitus į regionus: labai nebloga praktika

Jos teigimu, tą patį darydavo ir buvę užsienio reikalų ministrai. 

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„Kiek žinau, K. Budrys, būdamas Lietuvoje, dalyvauja posėdžiuose ir nereikėtų jo kaltinti tokiais, na, sakyčiau, tokiais nebūtais dalykais“, – teigė ji. 

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Kaip skelbta, anksčiau Lietuvos diplomatijos vadovą dėl vizitų į regionus kritikavo kai kurie valdantieji socialdemokratai. 

Pats K. Budrys anksčiau yra sakęs, kad apsilankymai Lietuvos regionuose yra viena iš užsienio politikos dedamųjų ir tikino toliau vyksiantis į tokius vizitus. 

Pasak Užsienio reikalų ministerijos vadovo, susitikimuose su regionų gyventojais ir savivaldos atstovais yra aptariamas investicijų pritraukimas, laisvosios ekonominės bei pramoninės zonos, naujai kylančių įmonių iššūkiai ir pan.

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