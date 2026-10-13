Skaisgirytė apie Budrio vizitus į regionus: labai nebloga praktika

„Niekas nedraudžia ministrui keliauti po Lietuvą, susitikti su gyventojais. Beje, sakyčiau, tai yra labai nebloga praktika“, – „Žinių radijui“ sakė A. Skaisgirytė.
Prezidento patarėja apie Budrio vizitus į regionus: labai nebloga praktika
Jos teigimu, tą patį darydavo ir buvę užsienio reikalų ministrai.
„Kiek žinau, K. Budrys, būdamas Lietuvoje, dalyvauja posėdžiuose ir nereikėtų jo kaltinti tokiais, na, sakyčiau, tokiais nebūtais dalykais“, – teigė ji.
Kaip skelbta, anksčiau Lietuvos diplomatijos vadovą dėl vizitų į regionus kritikavo kai kurie valdantieji socialdemokratai.
Pats K. Budrys anksčiau yra sakęs, kad apsilankymai Lietuvos regionuose yra viena iš užsienio politikos dedamųjų ir tikino toliau vyksiantis į tokius vizitus.
Pasak Užsienio reikalų ministerijos vadovo, susitikimuose su regionų gyventojais ir savivaldos atstovais yra aptariamas investicijų pritraukimas, laisvosios ekonominės bei pramoninės zonos, naujai kylančių įmonių iššūkiai ir pan.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.