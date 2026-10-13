Budrys lankysis Varšuvoje: dalyvaus saugumo forume

Vienoje iš forumo diskusijų ministras pasisakys apie Europos Sąjungos (ES) plėtrą.
Renginio paraštėse K. Budrys taip pat susitiks su Saudo Arabijos užsienio reikalų viceministru Waleedu ElKhereiji, JAV Senato Ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininku Rogeriu Wickeriu, Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generaliniu direktoriumi Rafaeliu Mariano Grossiu bei kitų organizacijų atstovais.
Budrys dalyvaus Varšuvos saugumo forume
Varšuvos saugumo forume šią savaitę taip pat dalyvauja ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir energetikos ministras Lukas Savickas.
Kasmetinis Varšuvos saugumo forumas rengiamas nuo 2014 metų. Tai – vienas didžiausių tarptautinio saugumo renginių Europoje, suburiantis aukštus vyriausybių, tarptautinių organizacijų, tarptautinės politikos ekspertų ir pilietinės visuomenės atstovus iš daugiau nei iš 90 šalių.
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