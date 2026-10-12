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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys: nuo to, kaip sparčiai Ukraina taps ES nare, priklauso visos Europos saugumas

2026-10-12 22:17 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 22:17
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Su Ukrainos kolega Andrijumi Sybiha pirmadienį susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog derybose dėl šios šalies narystės ES nedelsiant turi būti padarytas reikšmingas progresas, nes nuo to priklauso žemyno saugumas.

Kęstutis Budrys (Lukas Balandis/BNS)
GALERIJA (19)

Su Ukrainos kolega Andrijumi Sybiha pirmadienį susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog derybose dėl šios šalies narystės ES nedelsiant turi būti padarytas reikšmingas progresas, nes nuo to priklauso žemyno saugumas.

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„Nuo to, kaip sparčiai Ukraina taps visateise ES nare, priklauso visos Europos saugumas ir stabilumas. Lietuva ir toliau siekia, kad šį tikslą pasiektume vėliausiai iki 2030 metų – tai bus vienas pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metais prioritetų“, – teigė ministras.

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(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, susitikime aptarta ir Lietuvos skiriama parama Ukrainos gynybai bei energetikos sektoriui, taip pat – spaudimo Rusijai ir Baltarusijai stiprinimas.

Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, jog privaloma užkirsti kelią neteisėtam iš okupuotų Ukrainos teritorijų išvežamų grūdų eksportui į Europos rinką ir užtikrinti tolesnę Maskvos ir Minsko izoliaciją, dalyvavimą sporto bei kultūros renginiuose.

„Kol Rusija tęsia agresiją prieš Ukrainą, Europos vienybė, principingumas ir izoliacijos politika turi būti aiškus atsakas į tarptautinės teisės pažeidimus“, – sakė ministras.

K. Budrys su A. Sybiha susitiko Liuksemburge pirmadienį vykusios ES Užsienio reikalų tarybos paraštėse.

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