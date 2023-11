Sinoptikai žada tikrą žiemą: užvers sniegu, o vėliau – nemalonūs ar net pavojingi reiškiniai

Kaip teigia sinoptikė, kol kas „šiltesnių žinių nėra“.

„Ciklonas, vardu Marco, savaitės pradžioje keliaus pietvakariau nuo Lietuvos, tad ir atmosferos frontų debesys užkabins tik pietvakarinę, pietinę Lietuvos pusę, nedidelio sniegelio pabers, kiek stipresnis rytinių krypčių vėjukas pūstels, nedideliu šaltuku dvelks“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia E. Latvėnaitė.

Prognozuojama, kad nuo savaitės vidurio iš šiaurės, šiaurės vakarų vis piečiau stumsis galinga žemesnio atmosferos slėgio sistema.

„Virš Skandinavijos užsisukę audringi ciklonai stipriais ir labai stipriais vėjais (ypač ketvirtadienį ir penktadienį) užsisuks, gausokais krituliais, pradžioje sniegu užvers, vėliau šlapdriba ar lietumi plukdys. Vienu kitu laipsniu bus šilčiau, bet savaitgalyje vėl šaltukas plūstels, vėl pasnigs, plikledis slidžius spąstus paspęs“, – komentuoja sinoptikė.

Pagal dabartinius duomenis dar kitos savaitės pradžia bus šaltoka, truputį pasnyguriuos. Vėjai jau bus nurimę.

Savaitės orai

Pirmadienį, lapkričio 20 d., truputį pasnyguriuos, daugiausia naktį. Vėjas rytų, pietryčių 5-10 m/s, vakariniuose rajonuose 7-12 m/s. Naktį minus 1-6 laipsniai, dieną minus 1 plius 1 laipsnis.

Antradienį, lapkričio 21 d., pasnyguriuos, daugiausia pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose, dieną pajūryje silpna šlapdriba kris. Vėjas naktį rytinių krypčių, dieną šiaurės rytų, šiaurės 7-12m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį minus 2-7 laipsniai, dieną 0 minus 3 laipsniai, pajūryje apie plius 1 laipsnį.

Trečiadienį, lapkričio 22 d., be ženklesnių kritulių, naktį ir rytą rūkai nusidrieks, pavakare vakariniuose rajonuose silpna šlapdriba jau pasirodys. Vėjas nepastovus 4-8m/s. Naktį minus 4-9 laipsniai, pietiniuose rajonuose iki minus 10-11 gali atšalti, dieną minus 1-4 laipsniai.

Ketvirtadienio, lapkričio 23-osios, naktį gausokas sniegas, vakariniame pakraštyje kris šlapdriba, lijundra, dieną protarpiais krituliai. Vakare gali gausokai lyti. Naktį plikledis, rytą ir dieną daug kur lijundra. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 8-13 m/s, gūsiai 16-21 m/s, pajūryje iki 22-25 m/s. Nakties pradžioje minus 3-8 laipsniai, pajūryje 0 plius 2 laipsniai, dieną plius 2-7 laipsniai, vakariniam pakraštuke plius 8-10 laipsnių.

Penktadienį, lapkričio 24 d., vis dar gausoki krituliai, sniegas, šlapdriba, tik pajūryje šlapdriba su lietumi maišysis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 m/s, naktįgūsiai 17-22 m/s, pajūryje iki 25 m /s, dieną gūsiai 15-18 m/s. Naktį 0plius 2 laipsniai, pajūryje plius 3-5 laipsniai, dieną 0 plius 4 laipsniai.

Šeštadienį, lapkričio 25 d., protarpiais nedideli krituliai, daugiausia sniegas, pajūryje šlapdriba, naktį ir rytą rūkai drieksis. Plikledis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 m/s, naktį gūsiai 15-17 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s. Naktį minus 1-4 laipsniai, pajūryje 0 plius 3 laipsniai, dieną minus 1plius 3 laipsniai.

Sekmadienį, lapkričio 26 d., pasnigs, gausiau dieną. Vėjas nepastovus 5-10 m/s. Naktį minus 2-7 laipsniai, dieną 0 minus 2 laipsniai.

Pagal dabartinius duomenis dar kitos savaitės pradžioje truputį pasnyguriuos. Vėjai rims. Naktimis minus 4-9 laipsniai, pragiedrėjus iki minus 10-11 laipsnių šals, dienomis minus 1-4 laipsniai.

Sezonai keičiasi, žiema trumpėja

Ilgalaikiai stebėjimai rodo, kad klimatas tikrai keičiasi, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) vyriausioji klimatologė dr. Viktorija Mačiulytė. Kinta ir sezonai: meteorologinės vasaros darosi ilgesnės, dažnai „nugnybdamos“ dalį rudens, o žiemos trumpėja ir šiltėja.

Per kiek daugiau nei 60 metų meteorologinė žiema Lietuvoje vidutiniškai sutrumpėjo apie 33 dienomis, o meteorologinė vasara – pailgėjo 23 dienomis. Be to, žiema yra labiausiai šylantis sezonas (žiema sušilo vidutiniškai 3,2 °C, o vasara 1,8 °C).

„Bet nebus taip, kad dėl klimato kaitos žiemos nebeliks. Mūsų geografinė platuma dėl klimato kaitos nesikeičia. Šiaurė yra netoli ir šalčiai gali atkeliauti. Tačiau kyla oro temperatūra ir keičiasi atmosferos cirkuliacija, kas lemia meteorologinių sezonų pokyčius“, – priduria LHMT vyriausioji klimatologė.