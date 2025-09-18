Sinkevičius: Vyriausybės krizės nėra, bet nerealu kitą savaitę turėti sprendimus

„Krizės nėra“, – paklaustas, ar Vyriausybė yra krizėje, žurnalistams prie Prezidentūros teigė M. Sinkevičius.
„Spalio mėnesį (galima tikėtis – ELTA). Natūralu, kad norime susidėlioti. Ir Vyriausybės programa gali grįžti tobulinimui, čia visokių procesų gali įvykti. Nerealu kitą savaitę turėti sprendimus“, – akcentavo jis.
