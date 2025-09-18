Kalendorius
Sinkevičius: Vyriausybės krizės nėra, bet nerealu kitą savaitę turėti sprendimus

2025-09-18 16:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 16:12

Nemuno aušrai“ kol kas nepateikiant kandidatų į energetikos ir aplinkos ministrus, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Vyriausybės formavimo procesas nėra krizėje. Visgi, jis pripažįsta, kad nėra realu jau kitą savaitę turėti sprendimus dėl galutinės Ministrų kabineto sudėties ir programos.

Nemuno aušrai" kol kas nepateikiant kandidatų į energetikos ir aplinkos ministrus, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Vyriausybės formavimo procesas nėra krizėje. Visgi, jis pripažįsta, kad nėra realu jau kitą savaitę turėti sprendimus dėl galutinės Ministrų kabineto sudėties ir programos.

2

„Krizės nėra“, – paklaustas, ar Vyriausybė yra krizėje, žurnalistams prie Prezidentūros teigė M. Sinkevičius.

„Spalio mėnesį (galima tikėtis – ELTA). Natūralu, kad norime susidėlioti. Ir Vyriausybės programa gali grįžti tobulinimui, čia visokių procesų gali įvykti. Nerealu kitą savaitę turėti sprendimus“, – akcentavo jis. 

