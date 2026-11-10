Sinkevičius apie kritiką Valiui: prašau tiesiog kokybiškai atlikti savo darbą

„Pirmiausia, pradėkime nuo tos kritikos. Aš tikrai neprašau kažkokio ekstra populizmo, ten užsilipęs ant bačkos: „Duokite 300 milijonų (eurų – ELTA), kuriuos čia iš sraigtasparnio padalinsime.“ Aš prašau tiesiog kokybiškai atlikti savo darbą“, – antradienį LRT laidoje „Dienos tema“ teigė V. Sinkevičius.
„Kai mes einame į rekordinį mūsų šaliai deficitą, kai matome, kad skola ir jos aptarnavimo kaštai didėja, mes turime turėti atsakymus visuomenei: kaip mes tą skolą mažinsime, ką vis dėlto finansuojame iš to biudžeto, kokie yra biudžeto prioritetai. Ir man to pritrūko“, – aiškino jis.
Demokratų lyderio teigimu, nors šiuo metu matomos pastangos ieškoti būdų mažinti biudžeto deficitą, šie darbai turėjo būti pradėti gerokai anksčiau.
„Aš matau dabar pastangas, bet tos pastangos pirmiausia susijusios su mūsų pasiūlyta darbo grupe. Aš manau, kad tai reikėjo padaryti rugsėjį. Labai nesolidžiai atrodo organizuojamas darbas, kai mes pateikiame biudžetą, o tik tada pradedame darbą“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
Pasak jo, valstybės biudžeto rengimas yra viena pagrindinių finansų ministro atsakomybių, todėl valdančiųjų partneriams neturėtų tekti patiems imtis šio proceso organizavimo.
„Aš gal neturėčiau organizuoti darbo ministrui, kurio, man atrodo, pagrindinis darbas yra biudžetas. Visa kita – taip, svarbu ir nuvažiuoti, ir pasikalbėti, ir užmegzti tam tikrus ryšius, sutinku, bet vis dėlto pagrindinis darbas yra biudžetas“, – akcentavo politikas.
ELTA primena, kad anksčiau V. Sinkevičius viešai kritikavo finansų ministrą T. Valį, teigdamas, jog yra pavargęs dirbti Finansų ministerijos darbą.
Tuomet jis ragino Finansų ministeriją imtis daugiau iniciatyvos ir pateikti konkrečias alternatyvas dėl valstybės biudžeto, taip pat prisiimti atsakomybę už jo rengimą.
V. Sinkevičius taip pat teigė, kad jeigu ministras neturi galimybių tinkamai organizuoti ministerijos darbo, jis turėtų tai pripažinti.
Demokratai anksčiau yra pareiškę, kad nepalaikys šiuo metu Seimui pateikto 2027 metų valstybės biudžeto projekto, jeigu nebus pateiktas išsamus planas, kaip mažinti numatomą deficitą ir subalansuoti valstybės finansus.
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