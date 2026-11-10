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Pasirašyta medikų kolektyvinė sutartis: gydytojų algos augs 11,1 proc., slaugytojų – 14,3 procento

2026-11-10 18:01 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-10 18:01
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Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir devynios medikus vienijančios profesinių sąjungų organizacijos antradienį pasirašė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimus. Pagal juos, gydytojų darbo užmokesčio pastovioji dalis didės 11,1 proc., o slaugytojų ir akušerių, turinčių aukštąjį koleginį ar aukštesnįjį išsilavinimą, – 14,3 procento.

Santaros klinikų priėmimo-skubios pagalbos skyrius (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir devynios medikus vienijančios profesinių sąjungų organizacijos antradienį pasirašė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimus. Pagal juos, gydytojų darbo užmokesčio pastovioji dalis didės 11,1 proc., o slaugytojų ir akušerių, turinčių aukštąjį koleginį ar aukštesnįjį išsilavinimą, – 14,3 procento.

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Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Kiršienė atkreipė dėmesį, kad sutarti atlyginimų didinimo procentai taikomi tik pastoviajai darbo užmokesčio daliai, todėl ne visose įstaigose darbuotojai pajus realų algų augimą.

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„Iš esmės mes kalbame tiktai apie pastoviąją viešųjų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio dalį. Dėl šitų dalykų, aišku, gerai, bet bus tikrai įstaigų, kuriose, nors dabar skelbiama apie 11 procentų, atlyginimas nepadidės“, – sakė ji.

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Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasidžiaugė, kad per pastaruosius penkerius metus sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atlyginimai reikšmingai išaugo. Vis dėlto, pasak jo, svarbu užtikrinti, kad sutarti padidinimai realiai pasiektų darbuotojus.

„Labai svarbu padėti įstaigoms tai įgyvendinti, kad šie sprendimai tikrai pasiektų visus. Žinau – bent jau mane pasiekusi informacija rodo, jog bent 7 procentai slaugytojų negauna to, kas jiems priklauso pagal šią kolektyvinę sutartį, bent jau pastoviosios dalies“, – sakė ministras.

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Anot jo, sveikatos priežiūros įstaigų vadovams vis sudėtingiau valdyti biudžetus, nes ligonių kasų sudaromos sutartys su įstaigomis neužtikrina pakankamo finansavimo šakinei kolektyvinei sutarčiai visiškai įgyvendinti.

L. Kukuraitis taip pat pripažino, kad susitarimo nepavyko pasiekti dėl visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčio. Pasak jo, šių darbuotojų atlyginimų augimas biudžete kol kas numatytas tik pagal bazinio dydžio didinimą – 2,5 procento.

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„Tai, kad jų atlyginimų augimas biudžete numatytas tik pagal bazinį dydį – 2,5 procento, kiek planuojama didinti bazinį dydį, – yra visiškai neadekvatu, vertinant visų šių susitarimų, kuriuos šiandien pasirašome, pagrindus“, – kalbėjo jis.

Ministras išreiškė viltį, kad Seime numatytą papildomą finansavimą visuomenės sveikatos specialistams pavyks apginti svarstant valstybės biudžeto projektą.

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Kiek kitokios nuotaikos pasirašymo metu buvo Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Jolita Pukelienė. Ji teigė, kad po derybų susvyravo profesinių sąjungų pasitikėjimas valdžios pažadais dėl atlyginimų didinimo.

Pasak J. Pukelienės, profesinės sąjungos tikėjosi didesnio atlyginimų augimo.

„Prieš mūsų kolektyvą, prieš profesinių sąjungų narius yra gėda, nes buvome patikėję ir sakę, kad premjerė dėl atlyginimų duos daugiau, ar ne?“ – kalbėjo ji.

Profesinių sąjungų federacijos pirmininkė taip pat pranešė, kad lapkričio 19 dieną prie Seimo rūmų bus rengiamas piketas.

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