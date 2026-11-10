Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas: Birutė Vėsaitė turi savivaldybei grąžinti beveik 4,9 tūkst. eurų nepagrįstai įgytų lėšų

2026-11-10 21:24 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 21:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmosios instancijos Panevėžio apylinkės teismas „čekiukų“ civilinėje byloje tenkino viešojo intereso gynimo prokurorės ieškinį, iš dabartinės valdančiųjų socdemų Seimo narės Birutės Vėsaitės priteisdamas Lazdijų rajono savivaldybei beveik 4,9 tūkst. eurų.

Teismas: Birutė Vėsaitė turi savivaldybei grąžinti beveik 4,9 tūkst. eurų nepagrįstai įgytų lėšų (BNS nuotr.)

Pirmosios instancijos Panevėžio apylinkės teismas „čekiukų“ civilinėje byloje tenkino viešojo intereso gynimo prokurorės ieškinį, iš dabartinės valdančiųjų socdemų Seimo narės Birutės Vėsaitės priteisdamas Lazdijų rajono savivaldybei beveik 4,9 tūkst. eurų.

REKLAMA
1

„Taip, ieškinys visiškai tenkintas“, – BNS antradienį nurodė teismo atstovė Irma Gritėnienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kadangi šis sprendimas priimtas už akių, parlamentarė negali jo skųsti apeliacine tvarka, tačiau gali prašyti jį peržiūrėti, o priėmus atsakovei nepalankų sprendimą – teikti atskirąjį skundą.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad ieškinį B. Vėsaitei prokuratūra pateikė dėl jos nepagrįsto praturtėjimo praėjusią kadenciją einant Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės pareigas.

REKLAMA

Prokuratūrai išanalizavus B. Vėsaitės savivaldybei pateiktus dokumentus, nustatyta, kad politikei už degalų išlaidas buvo kompensuoti 5,2 tūkst. eurų, dalis šios sumos – pagrįstai.

Tyrimo duomenimis, tuometė tarybos narė įsigijo beveik 3,2 tūkst. litrų degalų. Iš jų 2,6 tūkst. litrų už 4,3 tūkst. eurų buvo 58 kartus įsigyta už Lazdijų rajono savivaldybės ribų – tai sudarė 76 proc. visų degalų pylimo atvejų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų