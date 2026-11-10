Teismas: Birutė Vėsaitė turi savivaldybei grąžinti beveik 4,9 tūkst. eurų nepagrįstai įgytų lėšų

„Taip, ieškinys visiškai tenkintas“, – BNS antradienį nurodė teismo atstovė Irma Gritėnienė.
Kadangi šis sprendimas priimtas už akių, parlamentarė negali jo skųsti apeliacine tvarka, tačiau gali prašyti jį peržiūrėti, o priėmus atsakovei nepalankų sprendimą – teikti atskirąjį skundą.
BNS rašė, kad ieškinį B. Vėsaitei prokuratūra pateikė dėl jos nepagrįsto praturtėjimo praėjusią kadenciją einant Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės pareigas.
Prokuratūrai išanalizavus B. Vėsaitės savivaldybei pateiktus dokumentus, nustatyta, kad politikei už degalų išlaidas buvo kompensuoti 5,2 tūkst. eurų, dalis šios sumos – pagrįstai.
Tyrimo duomenimis, tuometė tarybos narė įsigijo beveik 3,2 tūkst. litrų degalų. Iš jų 2,6 tūkst. litrų už 4,3 tūkst. eurų buvo 58 kartus įsigyta už Lazdijų rajono savivaldybės ribų – tai sudarė 76 proc. visų degalų pylimo atvejų.
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