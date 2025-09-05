Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šimonytė nesupranta, kas dabar formuoja Vyriausybę: nepanašu, kad tai daro Ruginienė

2025-09-05 08:28 / šaltinis: BNS
2025-09-05 08:28

 Konservatorė, buvusi premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad jai nėra aišku, kas šiuo metu formuoja Vyriausybę.

Šimonytė nesupranta, kas dabar formuoja Vyriausybę: nepanašu, kad tai daro Ruginienė(nuotr. BNS/Paulius Peleckis)

 Konservatorė, buvusi premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad jai nėra aišku, kas šiuo metu formuoja Vyriausybę.

71

„Man dabar didžiausias klausimas yra, kuris šiaip yra labiausiai neaiškus, tai aš nelabai suprantu, kas formuoja Vyriausybę iš tikrųjų šitame procese. Nes nei koalicijos kažkokio tai susitarimo, nei premjerės paskirtosios nuomonės labai aiškios apie kandidatus nėra, nei labai aišku, kas tuos kandidatus iki susitikimo su prezidentu nuveda ir ar paskirtoji premjerė buvo su jais susitikusi“, – Žinių radijui penktadienį sakė I. Šimonytė.

„Man nepanašu, kad paskirtoji premjerė formuoja Vyriausybę“, – teigia ji.

Pasak politikės, jai 2020 metais formuojant Ministrų kabinetą, galimi ministrai buvo derinami su prezidentu Gitanu Nausėda, pati I. Šimonytė žinojo kandidatus, kuriuos teikia šalies vadovui.

„Buvo vienas kitas kandidatas, kurio aš galiausiai nepateikiau tame galutiniame dekreto projekte. Bet buvo daug derinimo, tiesiog bendradarbiaujant dviem institucijoms. (...) Man buvo labai aišku, ką man koalicijos partneriai siūlo į kandidatus, į ministrus“, – sakė I. Šimonytė.

„Aš žinojau tuos žmones, aš pažinojau tuos žmones, aš pakalbėjau su tais žmonėmis, aš žinojau, su kokiomis nuostatomis jie eina į susitikti G. Nausėda“, – teigė ji. 

Kitą savaitę sueina terminas, kada paskirtoji premjerė Inga Ruginienė turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.

I. Ruginienės Ministrų kabinete, lyginant su atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybe, dirbs mažiausiai aštuoni nauji ministrai.

Visi kandidatai, išskyrus į aplinkos ir energetikos ministrus, jau yra paskelbti viešai, su didžiąja jų dalimi G. Nausėda susitiko.

Prezidentas po šių susitikimų uždegė žalią šviesą naujajame kabinete tęsti darbus krašto apsaugos, užsienio reikalų, švietimo bei sveikatos apsaugos ministrams Dovilei Šakalienei, Kęstučiui Budriui, Ramintai Popovienė bei Marijai Jakubauskienei, tuo metu dėl kitų kandidatų žada sprendimus vėliau.

tautos tarnai
tautos tarnai
2025-09-05 08:39
negaliu nei žiūrėt nei girdėti, perkandau šitą žmogą. pofui kas formuoja, svarbu kad ne koncervai ir ne liberastai. sedėkit ir patylėkit.
Kažkaip be pyderų pagalbos
Kažkaip be pyderų pagalbos
2025-09-05 08:36
Jabana piš užsuk savo eltono snukį
Buvusioji ,nekelk bangų
Buvusioji ,nekelk bangų
2025-09-05 08:35
Vertėtų prisiminti savo vištų vyriausybę .Tokios pat avelės buvo , tik galvelę linkčiojo ir tiek.
