  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šimonytė: jei Žemaitaitis terorizuos socialdemokratus, konservatoriai gali svarstyti biudžeto palaikymą

2025-11-28 08:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 08:55

Jeigu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis imtų terorizuoti socialdemokratus dėl valstybės biudžeto projekto ar krašto apsaugai numatyto finansavimo, opozicijoje dirbantys konservatoriai galėtų diskutuoti dėl tam tikro palaikymo balsuojant šiuo klausimu, sako Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narė Ingrida Šimonytė. Vis tik, pasak ekspremjerės, kol socialdemokratai tęsia bendrą darbą su „aušriečiais“, biudžeto priėmimas yra valdančiosios koalicijos užduotis.

Ingrida Šimonytė (nuotr. Elta)

Jeigu „Nemuno aušros" lyderis Remigijus Žemaitaitis imtų terorizuoti socialdemokratus dėl valstybės biudžeto projekto ar krašto apsaugai numatyto finansavimo, opozicijoje dirbantys konservatoriai galėtų diskutuoti dėl tam tikro palaikymo balsuojant šiuo klausimu, sako Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narė Ingrida Šimonytė. Vis tik, pasak ekspremjerės, kol socialdemokratai tęsia bendrą darbą su „aušriečiais", biudžeto priėmimas yra valdančiosios koalicijos užduotis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiaip jau biudžetą priimti yra, žinoma, valdančiosios daugumos užduotis. Jeigu atsitiktų taip, kad ponas Žemaitaitis imtų terorizuoti socialdemokratus dėl biudžeto priėmimo, reikalautų mažinti krašto pasaugos finansavimą (...), tai kalbėtis su socialdemokratais dėl vienokio ar kitokio biudžeto palaikymo visada galima“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė I. Šimonytė.

„Bet kol jie turi savo valia šiuos koalicijos partnerius, kuriuos turi, tai iš esmės jie turi su savo koalicijos partneriais šiuos klausimus spręsti“, – pažymėjo ji.

Tiesa, TS-LKD panašią poziciją išsakė ir anksčiau – opozicinės partijos prezidiumas pareiškė, kad konservatoriai būtų pasirengę padėti Vyriausybei priimti 2026 m. valstybės biudžetą, jeigu socialdemokratai suformuotų naują Ministrų kabinetą be R. Žemaitaičio vadovaujamų „aušriečių“.

Pasak buvusios Ministrų kabineto vadovės, 20-osios Vyriausybės pateiktas biudžeto projekte esama aspektų, kurie kelia klausimų dėl atitinkamų valstybės sričių finansavimo.

„Dabar kol kas biudžete yra dalykų, kurie tikrai yra labai problemiški – pavyzdžiui, ta pati kolektyvinė sutartis su pedagogais, nes sutartis yra pasirašyta, ji turi būti vykdoma, šiuo metu ji nevykdoma. Yra kultūros finansavimo nesusipratimas – tas sumažinimas, kuris numatytas“, – kritikos Seime pirmąjį svarstymą įveikusiam biudžeto projektui negailėjo I. Šimonytė.

ELTA primena, kad Seimui biudžeto projektas pateiktas spalio 21 d.

Per daugiau nei mėnesį parlamentarai projektui registravo 110 pasiūlymų, kuriems pritarus išlaidos biudžete būtų didinamos daugiau nei 1 mlrd. eurų.

Valstybės biudžeto projekte numatytos valstybės biudžeto pajamos kitais metais augs iki 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų (neįskaitant Europos Sąjungos lėšų).

Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs iki 45,1 proc. nuo BVP, grynosios valstybės išlaidos didės 5,2 proc. (2,39 mlrd. eurų). 

Antradienį Seimas grąžino Vyriausybei tobulinti biudžeto projektą – atgal į parlamentą jis grįš antrajam svarstymui.

Ingrida Šimonytė
Šimonytė rėžė: socialdemokratai tapo „Žemaitaičio pašluoste“ (25)

