Beata Nicholson: „Sėkmė nėra stebuklas – tai kasdieniniai žingsniai“

Jaunimo linija“ pristato ketvirtąjį tinklalaidės „Iš širdies“ sezoną – „Karjera be IG filtrų“. Naujajame sezone – Beatos Nicholson, Andriaus Mamontovo, Antano Bernatonio, Austėjos Landsbergienės, Godos Raibytės-Aleksa ir Ingridos Šimonytės atviri pasakojimai apie tai, kas dažnai lieka nematoma už sėkmingos karjeros fasado.

7

Jaunimo linija“ pristato ketvirtąjį tinklalaidės „Iš širdies“ sezoną – „Karjera be IG filtrų“. Naujajame sezone – Beatos Nicholson, Andriaus Mamontovo, Antano Bernatonio, Austėjos Landsbergienės, Godos Raibytės-Aleksa ir Ingridos Šimonytės atviri pasakojimai apie tai, kas dažnai lieka nematoma už sėkmingos karjeros fasado.

Sėkmė nėra stebuklas ir ji ne visada atkeliauja iš pirmo karto. Apie tai atvirai kalba žurnalistė, televizijos laidų vedėja ir pozityvaus gyvenimo ambasadorė Beata Nicholson, šiandien laikoma viena įtakingiausių Lietuvos moterų socialiniuose tinkluose. „Aš viską pasidariau pati. Taip, man sekėsi, bet be darbo ir be pastangų aš būčiau niekas, nebūčiau nieko pasiekusi. Lašas po lašo ir akmenį pratašo“, – sako ji.

Apie karjeros pasirinkimą Beata sako žinojusi dar mokykloje: „Maždaug dešimtoje klasėje apsisprendžiau, kad noriu būti žurnalistė. Tėvai mane palaikė, o aš nuosekliai ėjau tuo keliu. Kai baigiau bakalauro studijas, nenorėjau dirbti bet kur. Norėjau televizijos, kūriau reportažus, ėjau į priekį mažais, bet užtikrintais žingsniais.“

Per daugiau nei 20 metų televizijoje ir 15 metų socialiniuose tinkluose Beata sukūrė milžinišką kiekį turinio ir tapo įkvepiančiu pavyzdžiu daugeliui. Tačiau ji pabrėžia, kad sėkmė nėra linijinė: „Nebus visada tobulų aplinkybių. Gyvenimas kartais atrodo sunkus ar neteisingas. Atrodo, kad kitiems sekasi labiau. Bet šį mąstymą reikia mesti per langą. Reikia žiūrėti į save – kas man sekasi, ko aš noriu, ir džiaugtis mažomis kasdienėmis pergalėmis.“

Jos atviras pasakojimas – dalis naujo „Jaunimo linijos“ tinklalaidės sezono, kuriame žinomi savo sričių profesionalai pasakoja savo istorijas – kad parodytų jauniems žmonėms, jog kelyje į sėkmę bus visko: nuotykių, abejonių, klaidų, nusivylimų, laimės akimirkų ir augimo.

Tinklalaidės „Iš širdies“ vedėja, „Jaunimo linijos“ vadovė Diana Bukantaitė sako, kad šio sezono tikslas – priminti, kad tikras gyvenimas nėra tai, ką matome socialiniuose tinkluose: „Kalbame apie tai, kas dažnai nutylima – abejones, nesėkmes, vidinius konfliktus ir populiarumo kainą. Populiarūs, žinomi profesionalai, kurie atrodo super sėkmingi, dažnai išgyvena tą patį, ką ir mes visi. Tad tikimės, kad šie pokalbiai padrąsins – tiek tuos, kurie tik renkasi profesiją, tiek tuos, kurie svarsto, gal jau laikas kažką keisti.“

Visi šeši ketvirtojo sezono epizodai yra pasiekiami populiariausiose vaizdo ir garso platformose: „Youtube“ ir „Spotify“. Tinklalaidę galite klausytis ir žiūrėti čia: https://youtube.com/playlist?list=PLOqZG5h-qKj9ZqUlizYyTLebFeSMiAkBy&si=khKiqggBty3BxDdk arba https://open.spotify.com/show/7vpgppAsjKFFHKkzIwdklQ?si=b743199ac3c647da.

Tinklalaidės „Iš širdies“ naująjį sezoną padėjo realizuoti partneriai „Azet Media“ ir „Geri kadrai“. Partneriai profesionaliai nufilmavo atvirus pokalbius su žinomais žmonėmis, nes jiems rūpi šios tinklalaidės sezono žinutė – jauniems žmonėms parodyti, kad karjeros kelias nėra tik tiesi linija.

Kviečiame klausytis ir žiūrėti tinklalaidę „Iš širdies: karjera be IG filtrų“!

Straipsnį parengė: „Jaunimo linija“.

