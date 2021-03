Šimonytė apie imuniteto pasą: sprendžiama, kokius žmones laikyti saugiais

„Pagrindinis klausimas yra dėl kriterijų. Tai yra, kokią būklę žmogaus galime mes užfiksuoti, kad tas žmogus yra saugus epidemiologiniu požiūriu. Tai yra, kiek laiko turi būti praėję po vakcinų, koks tai turi būti dienų skaičius, kiek laiko po persirgimo galime fiksuoti, kad žmogus turi imunitetą“, – žurnalistams trečiadienį kalbėjo I. Šimonytė.

Premjerės teigimu, žmonėms, kurie galės įrodyti savo imunitetą, būtų galima atlaisvinti daugiau veiklų, pavyzdžiui, laisviau judėti, dalyvauti renginiuose ar įvairiose vietose.

„Kol kas laukiame ekspertų patarimo, kaip galėtume apibrėžti žmogų, turintį teisę į tam tikrą epidemiologinio saugumo požymį. Tuomet kiti dalykai yra techniniai programavimo darbai“, – pridūrė I. Šimonytė.

Kiek anksčiau sveikatos apsaugos minsitras Arūnas Dulkys taip pat informavo, kad toliau dirbama dėl imuniteto sertifikato.

„Čia yra keletas pagrindinių aspektų – kiek mes sudėsime į jo turinį, apie diskutuojama ir atskirose savivaldybėse. Nes vienas dalykas yra įtraukti persirgusiuosius, tie kurie vakcinavosi, kurie turi antikūnų. Ir tada ant didelio klaustuko kabo apskritai bet koks kitas testavimasis. Nes testo pasidarymas dar nereiškia, kad kitą valandą jį pasidaręs tu nesi užsikrėtęs. Viename Vokietijos mieste, kur tokį bandymą daro, tai tokiu atveju imuniteto sertifikatą galiojimą užskaito tik vienai parai. Tai yra visokių niuansų ir šalys mėgina atrasti geriausius atsakymus“, – kalbėjo A. Dulkys.

Kaip informavo sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė Jurgita Grebenkovienė, ministerija kuria vadinamąjį žaliąjį skaitmeninį pažymėjimą, kuris bus vienodas visose Europos Sąjungos šalyse – su unikaliu dokumento numeriu ir pasitikėjimo tinklu, užtikrinantį pažymėjimo autentiškumą.

Nurodoma, kad pagrindinis tokio sertifikato tikslas yra užtikrinti žmonių laisvą judėjimą, koronaviruso sukeltų rizikų kitų asmenų sveikatai mažinimą. Žalieji sertifikatai apims tris aspektus – skiepijimąsi, persirgimą ir tyrimų rezultatus

„Iki balandžio mėnesio pabaigos ketiname realizuoti nacionalinį skiepijimo pažymėjimą – pažymėjimą apie vakcinaciją be validavimo. Tai reiškia, kad nebus QR kodų, bet be QR kodų tokius bus galima rasti savo e.sveikatos profiliuose, o gegužės mėnesį jau realizuoti pilną nacionalinį skaitmeninį žaliąjį pažymėjimą irgi be validavimo“, – kalbėjo kanclerė.

Tačiau tokių pažymėjimų diegimas užtruks apie tris mėnesius: specifikaciją planuojama turėti balandžio mėnesį, tad sertifikatus – liepą.

„Šiuo metu turime laikinus sprendimus – kol jie bus sukurti, gyventojai savo e.sveikatoje gali atsisiųsti medicinines pažymas ir įrašus – apie pasiskiepijimą, neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą“, – informavo ji.