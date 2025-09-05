Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Simonas Kairys pasitraukė iš Liberalų sąjūdžio pirmininko rinkimų

2025-09-05 12:29 / šaltinis: BNS
2025-09-05 12:29

Seimo narys, buvęs kultūros ministras Simonas Kairys nebesivaržys dėl opozicinio Liberalų sąjūdžio pirmininko pareigų, penktadienį pranešė partija.

Simonas Kairys (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Seimo narys, buvęs kultūros ministras Simonas Kairys nebesivaržys dėl opozicinio Liberalų sąjūdžio pirmininko pareigų, penktadienį pranešė partija.

1

Politikas teigia taip nusprendęs dėl pasikeitusios politinės situacijos šalyje.

„Vertindamas tai, kas šiandien vyksta Lietuvoje, matydamas, kiek nežinios ir nepasitikėjimo įneša naujoji koalicija, matau, kad būtinos stabilumo salos politikoje, o Liberalų sąjūdis būtent tokia ir yra. Mes neturime lyderystės problemų, tai sakiau ir prieš kelias savaites, tai sakau ir dabar. Todėl, matydamas, kad mūsų organizacija yra stabiliame kelyje, pasitraukiu iš partijos pirmininkų rinkimų ir juose palaikau Viktoriją Čmilytę-Nielsen, lyderę, Liberalų sąjūdį patikimai vairuojančią jau šešerius metus“, – partijos pranešime teigė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liberalų sąjūdžio pirmininko rinkimuose dalyvauti lieka du kandidatai – dabartinė partijos pirmininkė, Seimo vicepirmininkė V. Čmilytė-Nielsen ir Plungės rajono meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis.

Liberalų sąjūdžio nariai partijos pirmininką rinks visuotiniuose elektroniniuose rinkimuose. Jie vyks rugsėjo 8–12 dienomis, naujasis pirmininkas bus tvirtinamas rugsėjo 20 dieną vyksiančiame partijos suvažiavime.

Liberalų sąjūdžio pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai. Kadencijų skaičius nėra ribojamas.

Buvusi Europos šachmatų čempionė V. Čmilytė-Nielsen partijai vadovauja nuo 2019 metų.

Šiuo metu liberalai Seime turi 12 atstovų.

